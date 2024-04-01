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情侶房客惡整 房東：滿屋垃圾

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導

情侶在高雄租屋，屋內垃圾滿地。圖／翻攝自臉書社團「左營楠梓人」
情侶在高雄租屋，屋內垃圾滿地。圖／翻攝自臉書社團「左營楠梓人」
臉書社團「左營楠梓人」有網友PO文，一對情侶租屋後積欠房租及水電費，還把房子用得亂七八糟，垃圾、狗屎滿地，不過因簽了社會住宅合約，詢問後說合約未到不能趕人，身心俱疲。高雄市都發局表示，高雄市租賃公會已聯絡代管業者，協助屋主求償與法律程序。

這名網友發文指出，承租者是一對情侶，積欠8個月房租，1萬多元水電未繳，全屋滿目瘡痍，滿地狗屎狗尿垃圾堆積如山，味道極度難聞，馬桶惡意塞一堆異物，洗臉盆水龍頭壞掉漏水，初估清運、家具、家電、浴室打掉重做要價100多萬元。PO文寫道，因簽了社會住宅合約，詢問後說合約未到不能趕人。

高雄市租賃公會理事長林培生解釋，這是常見租賃糾紛與社會住宅沒關係，一般租約也是如此，只要簽定租賃期間，有相關租屋糾紛，不是不能趕人，而是須按法律程序，聲請強制執行等。

林培生說，社會住宅是公益計畫，希望建立良好租賃關係。經查這契約有公證，代管業者會給予法律協助。

都發局表示，此案是國家住都中心委託高雄市租賃公會開辦社宅包租代管計畫，公會已聯絡上業者，會全力協助屋主後續求償與法律程序。

社會住宅 高雄市

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