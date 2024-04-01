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翁墜工程坑洞 高市議員轟工安待加強
高市三民區河北、中華路口施作抽水站排水工程，78歲蔡姓老翁前天傍晚雙手扶欄杆觀看施工，不久後欄杆竟整座傾斜倒下，老翁摔入2公尺深坑洞，欄杆安全引議論。議員酸施工欄杆是紙糊的，一推就倒，施工安全待加強。水利局表示，欄杆設置符合標準，要求廠商加強防墜落措施及警示標示。
三民一警分局前天傍晚4時56分接獲報案，河北二路及中華三路口有人落水，警方通報消防隊到場救援。員警抵達現場，蔡姓老翁已被熱心路人救起，臉色蒼白驚魂未定，所幸無大礙。
警方調閱監視畫面還原過程，蔡姓老翁當時用雙手扶施工坑洞上方欄杆，觀看工人施工，10多秒後，疑用力過大，欄杆傾倒，蔡摔落坑洞，整個人消失在鏡頭前。
議員邱于軒指出，現場應有安全人員適時制止好奇民眾，欄杆本來就應該固定好，難道欄杆是紙糊的？否則怎會輕鬆被推倒。日前殯葬處屋頂施工發生工安，市府不能只嚴格監督民間工程，卻對市府工程輕輕放下，標準要一致。
水利局回應，依據契約施工圍籬規範，臨時開挖得採簡易式圍籬，現場採用活動式鋼管護欄，符合本案設計圖說，且與每單元護欄裝設警示設施，水利局將再加強防墜或臨時鐵板覆蓋等措施。
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