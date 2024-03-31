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影／三重賓士把機車A到逆向撞警車 肇逃被捕供稱不知情

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北三重區昨天有1輛機車與汽車擦撞之後，失控衝到逆向去撞警車，肇事白色賓士車竟直接駛離。警方協助女騎士搭救護車就醫，稍後循線找到肇逃的44歲林姓女駕駛，她供稱沒發覺碰撞機車，被依肇事逃逸開罰，還要吊銷駕照。

監視器拍到昨天上午8時56分，44歲張姓女子騎機車靠內側，44歲林姓女子駕駛賓士休旅車在外側，2車併排暫停三重區仁義街、碧華街口等紅燈。綠燈亮起時先後起步，機車打了左轉方向燈卻向右偏移，撞到休旅車彈開，失控衝到逆向車道，恰巧撞到警車。

女騎士倒地不起，肇事休旅車向右靠路邊停下片刻，卻又起步向前開到下一個路口等紅燈，隨後直接駛離現場，完全沒下車查看機車騎士傷勢。

警方先連絡救護車送張女就醫，隨即通報攔截白色賓士肇事逃逸，2個半小時之後找到林姓女子，供稱對於碰撞不知情，才會直接離開現場，警詢後依違反道路交通管理處罰條例，肇事致人受傷而逃逸，可處3千元以上9千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

機車與白色賓士碰撞之後彈開，失控衝到逆向車道，假巧撞上路過的警車，白色賓士卻涉嫌肇事逃逸，直接駛離現場。記者林昭彰／翻攝
機車與白色賓士碰撞之後彈開，失控衝到逆向車道，假巧撞上路過的警車，白色賓士卻涉嫌肇事逃逸，直接駛離現場。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到當機車撞到警車摔倒，白色賓士立即靠邊停下片刻，隨後卻涉嫌肇事逃逸直接開走，女司機被查獲時供稱不知道自己有碰撞到機車。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到當機車撞到警車摔倒，白色賓士立即靠邊停下片刻，隨後卻涉嫌肇事逃逸直接開走，女司機被查獲時供稱不知道自己有碰撞到機車。記者林昭彰／翻攝

三重 新北 肇逃 車禍

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