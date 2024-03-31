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影／不放棄！台南失智老翁失蹤4天 派出所長鍥而不捨終尋獲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市善化區80多歲獨居失智老翁，28日中午騎單車外出巡視農田未返家，警方昨接到家屬報案協尋，由於情況危急，轄區派出所總動員不厭其煩找人，今天中午在台1線曾文溪橋下發現奄奄一息的老翁，及時送醫救治中。

據知，老翁善化區六分寮住處為傳統三合院，獨居的他仍務農，弟弟住隔壁，昨中午弟弟發現胞兄已兩天不見蹤影，且平日代步單車也不知去處，緊急向善化派出所報案，轉由轄區茄拔派出所接手。

茄拔派出所所長楊仲宏與同仁當時執行廟會勤務，正好位處老翁住家門口附近，路口監視器發現老翁已於28日中午騎單車外出，時間相當緊迫，立即指派警員許鎧麟調閱里內治安監視器，確認最後離家時間及方向；家人也透過臉書「正港善化人」協尋，不過仍無所獲。

警方不氣餒採分工找人，楊仲弘、巡佐黃福良持續騎警用機車在老翁可能出現農路尋找，警員許鎧麟、鄭雅穗前往老翁住處附近持續調閱監視器，惜未見好消息。

楊仲弘、巡佐黃福良今早再以土法煉鋼方式，再持老翁畫面照片沿路查訪鄰近農民，有農民表示，先前幾日曾看過嚴姓老農騎自行車往東出現過，眾人士氣大振。

楊仲弘、黃福良、劉俼銘依監視影像斷點及農民提供資訊，沿曾文溪堤岸尋找，近午在台1線曾文溪橋下（善化茄拔段）果然發現躺在樹下，老翁身體虛弱無法言語，有脫水現象，家屬接獲喜訊驚喜不已，頻頻向警方道謝，老翁緊急由消防隊員送醫救治中，消防隊員說，還好及時發現，否則後果不堪設想。

善化警分局茄拔派出所所長楊仲宏鍥而不捨尋人完成任務。記者謝進盛／翻攝
善化警分局茄拔派出所所長楊仲宏鍥而不捨尋人完成任務。記者謝進盛／翻攝
台南善化失智老翁（中）失蹤4天，警方鍥而不捨終尋獲緊急送醫。記者謝進盛／翻攝
台南善化失智老翁（中）失蹤4天，警方鍥而不捨終尋獲緊急送醫。記者謝進盛／翻攝

單車 失智 失蹤 監視器 農民

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