北市2小時接25起災情！強陣風、雷雨橫掃北台灣 士林2千多戶一度停電

強烈雷雨掃過北台灣，除強降雨，北市也颳起強陣風，陣風風力7級以上，台北市長蔣萬安今天在臉書提醒市民注意安全。北市1999話務中心從下午3點陸續接獲民眾進線，截至傍晚5點半共接獲25起災害通報案件，包含路樹倒塌13件、招牌掉落11件、電線桿倒塌1件。

蔣萬安說，停電部分，下午3點27分社子變電所第36號發生饋線停電事故，導致中山北路六段、忠誠路一段、德行東路、文昌路、文林路、美崙街、福國路、福華路、德行西路、磺溪街、文林北路、承德路六段、福港街一帶共2049戶停電，目前已全部復電。

蔣也表示，他在了解北市災情狀況後，立刻要求相關局處排除倒塌路樹，已知的招牌和電桿問題，都要在入夜前全數復原。也要求各區區長馬上掌握狀況；至於內湖傳出有1名傷者，已經要求團隊盡速關心、了解傷勢，市府已出動排除狀況，災害應變中心也會繼續掌握情況，向大家報告。

第二波對流雲系移入，蔣萬安提到，台北市北投、士林、大同、中山區雨勢大，預估時雨量可達30毫米以上，持續時間約30分鐘至1小時，後續也會影響北市各行政區，提醒市民朋友注意安全。