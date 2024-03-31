快訊

提前布局2026？柯文哲、黃珊珊見「小草」 360人擠爆北市議會

中職／例行賽大巨蛋第一轟出爐！兄弟曾頌恩攻破王維中

彰化百K單車賽傳憾事...國教院副研究員自摔亡 昔為108課綱重要推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市2小時接25起災情！強陣風、雷雨橫掃北台灣 士林2千多戶一度停電

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北即時報導

強烈雷雨掃過北台灣，除強降雨，北市也颳起強陣風，陣風風力7級以上，台北市長蔣萬安今天在臉書提醒市民注意安全。北市1999話務中心從下午3點陸續接獲民眾進線，截至傍晚5點半共接獲25起災害通報案件，包含路樹倒塌13件、招牌掉落11件、電線桿倒塌1件。

蔣萬安說，停電部分，下午3點27分社子變電所第36號發生饋線停電事故，導致中山北路六段、忠誠路一段、德行東路、文昌路、文林路、美崙街、福國路、福華路、德行西路、磺溪街、文林北路、承德路六段、福港街一帶共2049戶停電，目前已全部復電。

蔣也表示，他在了解北市災情狀況後，立刻要求相關局處排除倒塌路樹，已知的招牌和電桿問題，都要在入夜前全數復原。也要求各區區長馬上掌握狀況；至於內湖傳出有1名傷者，已經要求團隊盡速關心、了解傷勢，市府已出動排除狀況，災害應變中心也會繼續掌握情況，向大家報告。

第二波對流雲系移入，蔣萬安提到，台北市北投、士林、大同、中山區雨勢大，預估時雨量可達30毫米以上，持續時間約30分鐘至1小時，後續也會影響北市各行政區，提醒市民朋友注意安全。

除強降雨外，北市今天全區也刮起強陣風，截至下午17:30總共接獲25起災害案件，包含路樹倒塌13件、招牌掉落11件、電線桿倒塌1件。圖／北市議員陳宥丞提供
除強降雨外，北市今天全區也刮起強陣風，截至下午17:30總共接獲25起災害案件，包含路樹倒塌13件、招牌掉落11件、電線桿倒塌1件。圖／北市議員陳宥丞提供
除強降雨外，北市今天全區也刮起強陣風，截至下午17:30總共接獲25起災害案件，包含路樹倒塌13件、招牌掉落11件、電線桿倒塌1件。圖／北市議員陳宥丞提供
除強降雨外，北市今天全區也刮起強陣風，截至下午17:30總共接獲25起災害案件，包含路樹倒塌13件、招牌掉落11件、電線桿倒塌1件。圖／北市議員陳宥丞提供

停電 北市 蔣萬安 路樹

延伸閱讀

北市稽查誠品南西等百貨美食街 揪16業者衛生缺失、1家未保責任險

追查寶林案醬料來源 衛生局指「北市有1廠商」：國外進口將請中央協助

不只A13保險逾期！蔣萬安曝寶林茶室3分店也失效：一案一罰

台智光案延燒 柯文哲嗆蔣萬安「解約給我看」

相關新聞

淡水狂風暴雨！電線斷裂垂落地面「火光」 路人住戶全嚇壞

新北市淡水區下午3時許一陣強風暴雨，導致老淡水高爾夫球場圍牆邊新民街發生樹枝折斷，打落路旁電線桿上線路，電線斷裂垂落地上...

垃圾、狗屎堆滿地！惡質情侶欠8個月房租開溜 房東1原因無法趕人崩潰

臉書「左營楠梓人」有網友PO文，一對情侶租屋後積欠房租及水電費，並把房子用得亂七八糟，垃圾狗屎滿地，不過因簽了社會住宅合...

車內瓦斯滲漏…34歲駕駛點菸釀火燒車 小貨車慘炸毀、他50%燒燙傷

新竹縣寶山鄉34歲劉姓男子因工作需要，在小貨車上放置瓦斯桶，未料前天（29日）下午疑因放置車內的瓦斯洩漏，劉男在不知情下...

北市大風吹、強降雨！內湖成功路路樹壓損機車 1人遭波及送醫

強烈雷雨帶掃過台北等地，除強降雨外，台北市全區也刮起強陣風，陣風風力可達7級以上，也正因強陣風，台北市內湖地區已經傳出樹...

「阿婆灣」事故多！幹譙阿嬤由媳婦接手 不國罵改灑水促飆速重機減速

嘉義縣中埔鄉台3線312公里處1間雜貨店，曾長年顧店的「幹譙阿嬤」陳富以國罵提醒重機勿飆車，此段因而得名「阿婆灣」，但高...

獨／桃園稽查異國餐廳 廚房驚見寵物毛屑、排泄物 宛如20年前台灣鄉下

台北市寶林茶室中毒案引發關注，桃園市衛生局近日帶隊稽查各地異國料理餐廳，發現部分業者原料保存方式令人擔憂，除了有原料應冰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。