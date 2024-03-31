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便衣女警公園排解糾紛 遭婦人「作勢狠咬」攻擊依妨害公務罪嫌法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警局第六分局金華派出所沈姓女警，今天中午在南區水萍塭公園內執行便衣查賭勤務時，看到王姓婦人疑似情緒不穩與男子在爭吵，女警上前排解時，王婦突然要咬女警的手，女警及時閃避後與王婦扭打，倒地拉扯，女警表明是警察身分，王婦仍不放過女警，2路人見狀協助壓制王，王被警方帶回訊問後依妨害公務罪嫌法辦。

警方調查，沈姓女警今天中午11點多，著便衣在水萍塭公園內執行查察賭博及防竊勤務，當時她看到這名年約60歲的王姓婦人與1名男子因細故發生爭吵，兩人在大小聲吵得很激烈，沈姓女警就上前要排解兩人糾紛。

沒想到，情緒不穩的王姓婦人突然發狂要咬女警的手臂，女警連忙閃過去、手沒被王婦咬到，女警為反制動手攻擊的王婦，與王婦爭執、相互拉扯。女警並對王婦表明其是警察身分，但王婦仍不鬆手，兩人一度扭打倒地，附近有2名熱心民眾見狀、上前協助女警壓制王婦。

沈姓女警並呼叫其他警力支援，趕到場的支援員警幫忙將王婦帶回派出所訊問，訊後依妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦；女警身上僅有腳部有些擦挫傷。

台南市警六分局金華派出所沈姓女警，將王姓婦人壓制在地，警詢後依妨害公務罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局金華派出所沈姓女警，將王姓婦人壓制在地，警詢後依妨害公務罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 女警 妨害公務 警察 賭博

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