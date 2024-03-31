垃圾、狗屎堆滿地！惡質情侶欠8個月房租開溜 房東1原因無法趕人崩潰

臉書「左營楠梓人」有網友PO文，一對情侶租屋後積欠房租及水電費，並把房子用得亂七八糟，垃圾狗屎滿地，不過因簽了社會住宅合約，詢問後說合約未到不能趕人，身心俱疲。高雄市都發局表示，目前公會已聯絡上代管業者，將全力協助屋主後續求償與法律程序。

PO文者指出，「承租者是一對情侶，積欠8個月房租，1萬多元水電未繳，更惡質的是把全屋弄得滿目瘡痍，傢俱無一倖免，滿地狗屎狗尿垃圾堆積如山，味道極度難聞…馬桶惡意塞入一堆異物，需打掉重新安裝，洗臉盆水龍頭也壞掉漏水，初估清運、家具、家電、浴室打掉重做要價100多萬。」

「打電話不接聯絡不上這對惡質情侶，只能自己每天一點一點搬運清掃，身心俱疲！因簽了社會住宅，詢問後說合約未到不能趕人。也請其他房東注意，希望不要再有下一個受害者。」

高雄市租賃公會理事長林培生解釋，這是很常見的租賃糾紛，但跟社會住宅沒關係，一般租約也是如此，只要是簽定租賃期間，有相關的租屋糾紛，不是不能趕人，而是必須按法律程序來走，向法院聲請強制執行等。

他說，社會住宅是公益計畫，希望建立良好的租賃關係。經查這份契約有公證，代管業者將會給予法律上協助房東向房客求償。都發局表示，此案是國家住都中心委託高雄市租賃公會開辦的社宅包租代管計畫，公會已聯絡上業者寄居蟹租屋公司，將全力協助屋主後續求償與法律程序。

都發局說，租賃行為屬私權行為，要回歸契約規定處理，如有租賃糾紛，可透過市府租屋調解機制或消費者保護室提出申訴協商，市府的立場會請公會及業者持續依契約規定給予協助。

網友回應「真可怕！要怎麼注意不租到這種人」、「難怪我最近想要租房子房東都要公證」、「我都想要求租客出具前一年所得稅申報書和在職證明了」、「看一下租賃契約應該會記載積欠租金達2個月得終止契約」。