「山道猴子」不安分！跑山熱點阿婆灣兩月12起車禍 警：加強取締

嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣為「山道猴子」跑山熱點，近期事故頻傳，2月到本月下旬發生12起車禍，上月底17歲女高中生載同學失控自撞護欄，兩人跌溪谷受傷；本月中旬1輛機車追撞價值不斐的單車。據分析肇因以超速居多，因目前僅1支固定測速桿，警方表示，研擬增設超速照相桿、加強巡邏取締等。

台3線中埔鄉澐水至大埔鄉的阿婆彎路段，常有駕駛超速、跨越雙黃線、盲彎逆向超車等違規行為，警方去年1月在305.8公里處設固定式測速照相，雙向限速40公里。據統計，2023年共取締987件、2024年初至3月2日止也有65件。

近期事故又頻傳，17歲潘姓女高中生2月29日中午騎機車載吳姓女同學，從高雄北上，沿台3線北往南上山要到阿里山遊玩，途中疑過彎失控自撞路旁護欄，機車倒路旁，2人跌落橋下約6公尺深溪谷，警消到場，潘女多處擦挫傷、雙手骨折，吳女身上多處擦挫傷且左腳骨折，幸無生命危險。

無獨有偶，3月17日中午12點46分許，17歲陳姓少年騎機車，往中埔方向行經台3線313.6公里，追撞前方31歲謝姓女子騎的腳踏車，兩人都摔車，幸好僅擦挫受傷，沒有生命危險，但傳出單車價值30萬多元，不排除求償。

去年阿婆灣1至8月約2件死亡、58件受傷車禍，近期2月到本月下旬發生12起受傷車禍，發生比例仍高。

雲嘉南區養護工程分局曾文段表示，這路段去年底才做好路面改善工程，目前的標線、路面都良好狀況，經和地方政府單位會勘了解，肇事主因為超速行駛，除增設警告設施外，警政單位並加強取締頻率。如果肇事率沒有下降，會在道安會報上提議增設測照像取締。

台3線304公里處的測速照相桿，重機車族會避開，曾文段也建議多設測速照相，希望能遏止超速。

曾文段也正於台3線312公里前後路段進行邊坡工程，部分時段只開放單線通車，有交管人員抱怨，管制期間還是有重機往返彎道上去又下來好幾趟，擔心發生意外，「氣得要死」、「壓力很大！」交管人員說，發生狀況的都是塑膠車普通重機，每周都有摔車發生，反倒裝備齊全的重機車族很規矩。