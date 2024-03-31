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高雄翁觀看工人施工瞬間人消失不見 驚魂記影片曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

78歲蔡姓老翁昨傍晚近5時許在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧，10餘秒鐘過後，疑因雙手支撐力道過大，欄桿歪斜，蔡整個人掉落坑洞內，所幸路過民眾見狀，緊急將蔡拉起，蔡一臉驚恐，幸僅受輕傷。

三民一警分局警方昨傍晚4時56分許接獲民眾報案，指稱三民區中華三路及河北二路口有民眾落水，警方隨即同步通報消防隊到場協助救援。

警消抵達現場後，發現蔡姓老翁已被人救起，但似乎受到些許驚嚇，臉色蒼白；警方問蔡「阿伯有沒有怎樣？」一旁的工人指，蔡在旁邊觀看，手扶欄杆，然後人就掉下去。

警方調閱監視畫面，發現蔡當時用雙手支持施工坑洞上方的欄杆，觀看工人施工，10餘秒後，疑用力過大，欄杆傾倒，蔡摔落坑洞中，整個人消失在鏡頭前；救護員替蔡檢傷初步包紮後，送醫檢查，所幸無大礙。

78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧，疑力道過大，欄桿歪斜，整個人掉落坑洞內，被人救起幸無大礙。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧，疑力道過大，欄桿歪斜，整個人掉落坑洞內，被人救起幸無大礙。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡雙手扶欄杆朝孔洞裡瞧，疑力道過大，欄桿歪斜，蔡整個人掉落坑洞。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡雙手扶欄杆朝孔洞裡瞧，疑力道過大，欄桿歪斜，蔡整個人掉落坑洞。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧，疑力道過大，欄桿歪斜，整個人掉落坑洞內，被人救起幸無大礙。記者石秀華／翻攝
78歲蔡姓老翁昨傍晚在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧，疑力道過大，欄桿歪斜，整個人掉落坑洞內，被人救起幸無大礙。記者石秀華／翻攝

工人 救護員

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