高雄翁觀看工人施工瞬間人消失不見 驚魂記影片曝光

78歲蔡姓老翁昨傍晚近5時許在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧，10餘秒鐘過後，疑因雙手支撐力道過大，欄桿歪斜，蔡整個人掉落坑洞內，所幸路過民眾見狀，緊急將蔡拉起，蔡一臉驚恐，幸僅受輕傷。

三民一警分局警方昨傍晚4時56分許接獲民眾報案，指稱三民區中華三路及河北二路口有民眾落水，警方隨即同步通報消防隊到場協助救援。

警消抵達現場後，發現蔡姓老翁已被人救起，但似乎受到些許驚嚇，臉色蒼白；警方問蔡「阿伯有沒有怎樣？」一旁的工人指，蔡在旁邊觀看，手扶欄杆，然後人就掉下去。