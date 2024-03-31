高雄瑪莎拉蒂駕駛左轉改直行 後車減速釀5車連環撞

王姓男子今天凌晨2時20分許，駕駛有「海神」之稱的瑪莎拉蒂名車，行經高雄市中華三路欲左轉光復一街，突發現禁止左轉標誌，王改直行，未料後方第3輛車未保持安全車距，追撞前方3車，其中一車又衝至對向撞及計程車，5車連環撞釀1人輕傷，「海神」車則毫髮未傷。

警方調查，這起5車連環撞的事故發生在今天凌晨2時20分許的新興區中華三路，當時王姓男子（28歲）駕駛名車瑪莎拉蒂行經中華三路欲左轉光復一街，後見該路口有禁止左轉號誌後，於是打方向燈改為持續直行。

當時王男車子後方有林姓男子（50歲）、許姓男子（58歲）及洪姓男子（41歲）的3輛轎車，見王男改為直行，均減速停下，但第4輛由另名王姓男子（34歲）駕駛的轎車未保持安全車距，致追撞前方三車。

第4輛王男的車子再往對向車道與另一輛南下直行營小客車（鄭男，38歲）發生碰撞，本起交通事故中僅王男（34歲）有輕微挫傷，經救護人員送往大同醫院檢傷救治。

已經打方向燈，路口不能左轉，繼續往前開，車速放下，王男34歲車距沒拉好，擦撞洪男的車後，偏到對向擦撞由鄭姓男子（38歲）駕駛的計程車，造成王的轎車當場翻覆。

所幸5車連環撞事故，僅追撞的王受輕傷，送醫無大礙，5車毀損，名車瑪莎拉蒂未被波及，毫髮未傷。