七旬老翁以為遇到真愛 急奔郵局匯款10萬元機票錢
70歲梁姓老翁透過臉書結識自稱住在葉門的女網友，以為飛來異國戀情，為愛沖昏了頭，前天上午10點多直奔郵局欲匯款10萬元代墊機票錢，郵局人員直覺有異通報警方了解，員警到場勸說這是詐騙手法，保住老翁辛苦積蓄。
台南警二分局民權派出所巡佐莊民誠、警員黃琮民前天上午10點多接獲西門路郵局人員通報，梁姓老翁急欲匯款，幫助女網友代墊機票的錢，郵局人員擔心老翁遭到詐騙，立即通報警二分局民權所員警到場協助。
據了解，70歲梁姓老翁在臉書上認識一名女網友並加LINE好友，該女子自稱是在葉門戰地服役的女軍醫，每天以甜言蜜語、溫柔攻勢送上暖心關懷，與老翁親暱地互稱爸爸、女兒，該女網友取得老翁信任後，謊稱要從葉門來台灣與老翁見面並共同生活，但需梁翁先行匯款10萬元的機票錢到指定帳戶，老翁不疑有他前往西門路郵局欲臨櫃匯款，經郵局人員關懷提問匯款原因，直覺有異並通知警方前往處理。
梁姓老翁說，他堅信葉門女兒是真心要來台灣與他一起生活的，所以急匆匆至郵局匯款要供其買機票來台灣使用。巡佐莊民誠、警員黃琮民請老翁要冷靜思考，解釋並說明此為詐騙慣用伎倆，並將近期類似被詐騙案例讓他觀看，梁才驚醒直跺腳生氣的說被騙了。
台南市警二分局表示，網路交友充斥詐騙陷阱，民眾如果遇到對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，應秉持「匯款不要、買點數免談」的原則，以免傷財又傷心，若有任何疑問請撥打165反詐騙專線諮詢或110電話查證。
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