高雄Uber不熟路！意外卡柴山邊坡 收訊不良險求救無門

高雄鼓山區柴山大路上海角咖啡附近，今天傍晚5時57分許，一輛陳姓男子駕駛的多元計程車不慎左前輪駛入邊坡處，導致車後部懸空，一時之間，陳男擔心整輛車會因此跌落山谷，趕緊通報警消協助，但收訊不良差點求救無門，所幸後續在警消協助下順利脫困，並將車輛拖曳到安全處，結束一場驚魂。

「駕駛不熟路況，意外卡在邊坡！」警方指出，事故發生地點因收訊不良，雖該處並非懸崖，但陳男不熟路況，就怕跌落邊坡，在車內踩死煞車以免車輛滑落，但一時之間電話無法順利撥出向外求助，一度讓陳焦急的不知如何是好。

幸運之神眷顧，陳男最終還是撥通了求救電話，高市消防局指揮中心派遣3車7人前往救援；警方表示，陳男是否是上山載送乘客尚未釐清，陳男雖驚魂未定，所幸他並未受傷，經歷一番波折後，陳的多元計程車終於順利脫困，初步查看並未造成車損，好在只是虛驚一場。