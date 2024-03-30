打黑工出事？北市工安死者為失聯移工 警追2工人釐清案情

台北市士林區1處工地今天拆除樣品屋時，因樓板傾塌壓死1名32歲潘姓工人，據了解，死者為越南籍失聯移工，另台籍、越南籍怪手司機案發後便逃離現場，警方正積極追查中。

北市警消下午1時44分獲報，指士林區福港街1處建設工地發生工安意外，立即派員到場處理，發現現場是在進行預售屋銷售中心拆除作業，由2輛怪手和1輛小山貓進行施工，期間疑因施工不慎致樓板傾塌，造成小山貓駕駛潘男不及逃出而遭壓死，另兩名怪手駕駛則逃離現場。

據調查了解，死者潘男為越南籍失聯移工，於民國106年被雇主通報逾期居留，不排除因打黑工出事，另兩名台籍和越南及怪手駕駛知情才逃離現場，警方正全力追緝2人，且將通知承包商等相關人員到案說明，以釐清案發原因和疑點。

台北市建管處晚間也透過新聞稿表示，此案僅申報開工尚未實際施工，現場是進行樣品屋拆除作業而不慎釀禍，第一時間聯絡土木技師公會初判，現場無地基下陷或地層擾動情形，除當場立即勒令停工外，並依建築法處起、承、監造人及樣品屋監拆建築師新台幣各9萬元罰鍰處分，後續須檢具復工計畫才得申請復工。

另外，台北市政府也將依違反職業安全衛生法開罰30萬元。