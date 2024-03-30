北市府祭重罰！士林工地釀1死意外 建管處、勞檢處雙雙開罰令停工

台北市士林區福港街下午發生工地意外，現場是銷售中心拆除工地，2樓樓地板塌陷，現場一名山貓駕駛死亡，台北市長蔣萬安也到場。建管處已對工地予以勒令停工，並依違反建築法第63條，以第89條裁罰9萬元，北市勞檢處也依職安法重罰30萬元。

蔣萬安指出，稍早根據消防局初步回報是基地塌陷，但經過實際到場確認後，確認是在樣品屋拆除過程中造成二樓地板塌陷。接獲通報後，建管處、勞檢處等相關單位，都在第一時間進行初步勘查、瞭解，並勒令停工，依相關規定進行開罰。

蔣萬安強調，現場必須在符合所有安全標準後，才有可能復工。勞檢處也會初步針對違反職安法的部分來開法，最重可罰30萬。蔣萬安表示，後續不管是負責拆除作業的廠商，或相關單位，市府都會釐清原因、追究責任。

建管處表示，現場無地基下陷情形、周遭地質穩定，對於周遭建築物的結構安全並無影響，為求謹慎已聯繫公會技師協助現勘結構安全。建管處針對工地將予以勒令停工，並依違反建築法第63條，以第89條裁罰9萬元，並要求廠商後續施工方式均需符合安全標準，才能恢復施工。

北市勞檢處指出，因現場沒有防止不能倒塌的設施設備，以及二樓樓地板倒塌，傷害工作人員，依職安法先罰30萬元並令停工。