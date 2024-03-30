士林工地地基塌陷奪1命！蔣萬安趕赴現場視察 工地勒令停工

台北市士林區福港街下午發生工地意外，現場是銷售中心拆除工地，2樓樓地板塌陷，現場一名山貓駕駛無生命跡象，受困中。台北市長蔣萬安下午臨時新增行程，前往士林工地事故現場，預計於下午4時左右抵達現場。目前已拉起封鎖線進行管制，預計機具5點抵達現場清除掉落物。

北市消防局指出，現場是工地2樓樓板塌陷，目前無影響四周建物。台北市長蔣萬安指出，市府緊急應變，案發是在下午1時44分，興建工地地基塌陷影響4車傾斜，有一名駕駛受困無生跡象受困，已緊急應變，了解狀況。

建管處指出，針對士林區福港街工地意外，建管處接獲通報立即派員至現場處理，初步了解因營造商拆除樣品屋過程施工不慎，導致二樓樓地板塌陷，壓倒工地內的施工機具，同時有部分結構掉落在福港街210巷道上，目前已拉起封鎖線進行管制，預計機具5點抵達現場清除掉落物。

建管處表示，現場無地基下陷情形、周遭地質穩定，對於周遭建築物的結構安全並無影響，為求謹慎已聯繫公會技師協助現勘結構安全。建管處針對工地將予以勒令停工，並依違反建築法第63條，以第89條裁罰9萬元，並要求廠商後續施工方式均需符合安全標準，才能恢復施工。