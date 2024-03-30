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白忙一場！高雄男騎單車順手偷衣 落網稱不合身已丟棄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

歐姓男子27日下午2時許騎單車行經高雄市瑞興路，偷走洗衣店曬在衣架上的衣服，竊行被監視器錄下，警方昨查出歐身分，通知他到案、歐稱覺得衣服好看就偷走，但沒想到衣服卻不合身，已隨意丟棄；警詢後，被依竊盜罪嫌送辦。

位於高雄市鳳山區瑞興路一家洗衣店的陳姓女員工27日下午2時許前往鳳山警分局成功路派出所報案，陳指稱將客人送洗的衣物曬在路邊的曬衣架，沒想到收衣服時，卻發現其中一件衣服不翼而飛。

警方受理後，調閱監視器，發現一名騎單車的男子行經該處，靠近曬衣架後，就下手行竊。

警方比對特徵，鎖定歐姓男子（52歲）涉案，昨通知歐到案說明；歐坦承竊行，稱衣服好看才下手偷走，但穿上後卻覺得不合身，已隨意丟棄，警詢後依竊盜罪將歐移送偵辦，洗衣店因衣服被偷，得先賠償客人損失再向歐求償。

歐姓男子27日下午2時許騎單車行經高雄市瑞興路，偷走洗衣店曬在衣架上的衣服，竊行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
歐姓男子27日下午2時許騎單車行經高雄市瑞興路，偷走洗衣店曬在衣架上的衣服，竊行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
歐姓男子27日下午2時許騎單車行經高雄市瑞興路，偷走洗衣店曬在衣架上的衣服，竊行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
歐姓男子27日下午2時許騎單車行經高雄市瑞興路，偷走洗衣店曬在衣架上的衣服，竊行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
歐姓男子27日下午2時許騎單車行經高雄市瑞興路，偷走洗衣店曬在衣架上的衣服，竊行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
歐姓男子27日下午2時許騎單車行經高雄市瑞興路，偷走洗衣店曬在衣架上的衣服，竊行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝

偷竊 單車 監視器

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