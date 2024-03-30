影／尿急嗎？三寶國道車陣不停鑽 網友上傳抖音留言酸爆
國道一號鼎金系統南下路段，昨天下午5時許正值下班尖峰時間，有網友目擊一輛轎車紅色轎車，不是左搖右晃打方向燈，就是急煞企圖鑽出「車陣」，後方網友看不下去該車「三寶」行徑，將過程上傳抖音，引來網友熱議。
差一點就要追撞前車，有網友痛批「在國道這樣會不會太誇張？」或有網友酸爆留言「你尿急了嗎？」還有人諷刺的說「是要趕過清明節」正因當時為周末車流壅塞時段，有網友質疑，若真要趕路，上國道來塞車，這是哪招？
由於，抖音影片中的路段，為國道十號東向1.6公里轉入國道一號南向匝道內(鼎金系統路段)，國道公路警察局回應，該輛紅色轎車已「未依規定使用方向燈」、「跨越禁止變換車道線」、「未依標線指示行車（跨越槽化線）」及「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」等情，依檢舉影片查證舉發。
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