影／尿急嗎？三寶國道車陣不停鑽 網友上傳抖音留言酸爆

國道一號鼎金系統南下路段，昨天下午5時許正值下班尖峰時間，有網友目擊一輛轎車紅色轎車，不是左搖右晃打方向燈，就是急煞企圖鑽出「車陣」，後方網友看不下去該車「三寶」行徑，將過程上傳抖音，引來網友熱議。

差一點就要追撞前車，有網友痛批「在國道這樣會不會太誇張？」或有網友酸爆留言「你尿急了嗎？」還有人諷刺的說「是要趕過清明節」正因當時為周末車流壅塞時段，有網友質疑，若真要趕路，上國道來塞車，這是哪招？