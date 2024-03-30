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影／又見帝王行人！台南阿伯大搖大擺過馬路 駕駛嗆「要找死逆」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有民眾在臉書社群「台南大小事」分享行車記錄器畫面，指出28日晚間9時30分左右，行經公園、民族路2段路口，遇到一名阿伯完全無視號誌，直接闖紅燈走在斑馬線上，讓路過司機怒嗆「看紅綠燈啦！要找死逆？」再度引發「帝王行人」話題 。

民眾留言「他是否在找碰瓷的對象」、「他是不是無法分辨紅綠燈」、「現在到底是行人地獄還是行車地獄？」但也有民眾指出「對向撞到就倒楣了，應注意而未注意」、「遇上這種直接大聲叭叭最好啦」，引發正反不同意見。

台南市警二分局指出，影片中男子穿越行人穿越道時，未遵守行人專用號誌通行，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處新台幣500元罰鍰。

警方也提醒，行人應遵守交通法規，並依照號誌及標線行走，避免發生危險；同時呼籲汽機車駕駛人行經路口也應減速慢看停、停讓行人安全通行，一同維護用路人交通安全。

民眾在臉書社群「台南大小事」分享行車記錄器畫面，遇到一名阿伯完全無視號誌，直接闖紅燈走在斑馬線上，讓路過司機怒嗆。翻攝自「台南大小事」
民眾在臉書社群「台南大小事」分享行車記錄器畫面，遇到一名阿伯完全無視號誌，直接闖紅燈走在斑馬線上，讓路過司機怒嗆。翻攝自「台南大小事」
警方指出，影片中男子穿越行人穿越道時，未遵守行人專用號誌通行，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處新台幣500元罰鍰。圖／讀者提供
警方指出，影片中男子穿越行人穿越道時，未遵守行人專用號誌通行，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處新台幣500元罰鍰。圖／讀者提供

台南 帝王條款 紅綠燈 行人地獄

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