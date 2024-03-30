快訊

貴婦奈奈加拿大喊冤 「美味人妻」爆她跑路前圈錢「揪人儲值1人300萬」

入侵軌道！台鐵「鳴日號」疑撞擊廢鋼軌 東線列車7列次受延誤

別吃3支裝Magnum經典雪糕！英食品局示警恐有金屬碎片 「台灣也有賣」

彰化經典百K單車自我挑戰 55歲選手自摔後送醫不治

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今天上午從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發，55歲李姓選手騎到竹塘鄉自來水廠附近，不明原因自摔，送往二林基督教醫院急救仍回天乏術。

據了解，李姓選手出發前並無異樣，騎到竹塘鄉時自摔，僅手、腳輕微擦挫傷，頭部和身體重要部位初步檢查並無外傷，且摔車後很快由救護人員對他做心肺復甦術，消防救護人員趕到檢查他已無呼吸心跳，送醫後再急救30分鐘依舊沒生命跡象。

美利達彰化經典百K單車自我挑戰今年邁入第14屆，今上午縣長王惠美、美利達工業股份有限公司總經理曾上原、兆豐國際商業銀行董事長雷仲達等人共同為選手鳴笛出發，來自各地5千名車友，活動總長約107公里，從田中高鐵彰化站出發，騎經田中鎮、社頭鄉、再到南投縣名間鄉，接著沿著二水、溪州等濁水溪沿途鄉鎮，最後終點是田中高鐵彰化站前廣場。

2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發。記者簡慧珍／攝影
2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發。記者簡慧珍／攝影

單車 彰化 自摔 高鐵

延伸閱讀

彰化農業人力團招不滿 農會：薪資福利不如以往

跟著彰化媽來「潦溪」 萬人完成「此生必來一次」壯舉

彰化登錄「柴燒泥編塑」、「神明紙帽」為傳統工藝 2藝師獲認定保存者

彰化5道路取消「兩段式左轉」員林大道事故增 彰鹿路反變少

相關新聞

影／又見帝王行人！台南阿伯大搖大擺過馬路 駕駛嗆「要找死逆」

台南有民眾在臉書社群「台南大小事」分享行車記錄器畫面，指出28日晚間9時30分左右，行經公園、民族路2段路口，遇到一名阿...

彰化經典百K單車自我挑戰 55歲選手自摔後送醫不治

2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今天上午從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發，55歲李姓選手騎到竹塘鄉自來...

影／愛情詐騙迷昏頭！海山警衝銀行擋匯款 3天2件共328萬

新北市洪姓男子日前落入愛情詐騙陷阱迷昏頭，到銀行欲匯款200萬元，海山警方接獲行員通報急衝銀行，聯手其女兒苦苦勸說兩小時...

影／台北車站旁開天九場遭兩路攻堅 業者：開沒一周「五告衰」

台北市警方上周發現台北車站旁某民宅人員進出異常，還在深夜搬運「天九牌桌」，研判屋內暗藏賭場，昨凌晨持票搜索，同步從頂樓、...

影／高雄女遛狐獴「繩」卡石縫 急報案稱「人受困」警消傻眼

蔡姓女子飼養狐獴當寵物，27日下午2時22分牽狐獴到高雄市三民公園散步，不小心繩索卡在石縫，蔡女心急下報警，第一通指寵物...

登山男為看野生動物迷路20公里 找到他時已過一個山頭

68歲王姓男子昨天與妻和朋友到台中市和平區長壽山登山步道登山，途中他為了看野生動物脫隊獨自離開路線，迷路走了20多公里，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。