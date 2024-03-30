彰化經典百K單車自我挑戰 55歲選手自摔後送醫不治
2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今天上午從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發，55歲李姓選手騎到竹塘鄉自來水廠附近，不明原因自摔，送往二林基督教醫院急救仍回天乏術。
據了解，李姓選手出發前並無異樣，騎到竹塘鄉時自摔，僅手、腳輕微擦挫傷，頭部和身體重要部位初步檢查並無外傷，且摔車後很快由救護人員對他做心肺復甦術，消防救護人員趕到檢查他已無呼吸心跳，送醫後再急救30分鐘依舊沒生命跡象。
美利達彰化經典百K單車自我挑戰今年邁入第14屆，今上午縣長王惠美、美利達工業股份有限公司總經理曾上原、兆豐國際商業銀行董事長雷仲達等人共同為選手鳴笛出發，來自各地5千名車友，活動總長約107公里，從田中高鐵彰化站出發，騎經田中鎮、社頭鄉、再到南投縣名間鄉，接著沿著二水、溪州等濁水溪沿途鄉鎮，最後終點是田中高鐵彰化站前廣場。
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