彰化經典百K單車自我挑戰 55歲選手自摔後送醫不治

2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今天上午從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發，55歲李姓選手騎到竹塘鄉自來水廠附近，不明原因自摔，送往二林基督教醫院急救仍回天乏術。

據了解，李姓選手出發前並無異樣，騎到竹塘鄉時自摔，僅手、腳輕微擦挫傷，頭部和身體重要部位初步檢查並無外傷，且摔車後很快由救護人員對他做心肺復甦術，消防救護人員趕到檢查他已無呼吸心跳，送醫後再急救30分鐘依舊沒生命跡象。