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無良廣告商勾結詐團 投放廣告詐2億多
韓國知名廣告公司台灣分公司石姓業務涉勾結詐騙集團，在各大媒體及網路投放詐騙廣告，公司負責人及主管明知石男作為，但因礙於公司業績默許，刑事局查獲至少93名被害人，被騙2億多元，更有一名老婦人，被騙走價值4000萬元黃金。
警方日前拘提、通知公司負責人、石嫌主管、石嫌等5人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押石嫌等人名下帳戶資金、不動產、自小客車及虛擬貨幣，查扣不法利得約1億多元，依涉嫌刑法加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，石嫌遭裁定羈押禁見，其他共犯以15至50萬元不等交保。
警方調查，石嫌任職的外商廣告公司，應用大數據分析網路使用者瀏覽網頁習慣，提供廣告主配套精準投放廣告，可曝光全球及國內合作數位媒體。石從2022年4月起與詐團勾結，去年底被警方查獲，投放涉詐金融廣告金額就高達約2.5億元。
這些詐團廣告內容多為誇大投資賺錢效率等話術，假冒楊姓、阮姓等財經專家、名人代言，民眾誤信點擊「投資廣告頁面」，就被引導轉址、連結至「落地頁面」或Line群組，落入詐欺集團假投資詐欺犯罪模式，進而遭詐交付金錢。
93名被害人中，一名家管婦人想要投資，誤入石嫌投放的詐團廣告後，將家中存放黃金拿到銀樓鑑價，市值達4千多萬元，婦人將黃金全部交給詐團，結果黃金有去無回。
警方從假幣商錢包，發現金錢流向有異，刑事局針對可疑廣告代理商清查，發現有近百假投資詐欺案件，被害人遭詐款項，經人頭公司帳戶多層轉換，金流從詐欺集團流向國內廣告代理商，做投放假投資詐欺廣告費。
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