聽新聞
test
0:00 / 0:00

無良廣告商勾結詐團 投放廣告詐2億多

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人。記者廖炳棋／翻攝
韓國知名廣告公司台灣分公司石姓業務涉勾結詐騙集團，在各大媒體及網路投放詐騙廣告，公司負責人及主管明知石男作為，但因礙於公司業績默許，刑事局查獲至少93名被害人，被騙2億多元，更有一名老婦人，被騙走價值4000萬元黃金

警方日前拘提、通知公司負責人、石嫌主管、石嫌等5人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押石嫌等人名下帳戶資金、不動產、自小客車及虛擬貨幣，查扣不法利得約1億多元，依涉嫌刑法加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，石嫌遭裁定羈押禁見，其他共犯以15至50萬元不等交保。

警方調查，石嫌任職的外商廣告公司，應用大數據分析網路使用者瀏覽網頁習慣，提供廣告主配套精準投放廣告，可曝光全球及國內合作數位媒體。石從2022年4月起與詐團勾結，去年底被警方查獲，投放涉詐金融廣告金額就高達約2.5億元。

這些詐團廣告內容多為誇大投資賺錢效率等話術，假冒楊姓、阮姓等財經專家、名人代言，民眾誤信點擊「投資廣告頁面」，就被引導轉址、連結至「落地頁面」或Line群組，落入詐欺集團假投資詐欺犯罪模式，進而遭詐交付金錢。

93名被害人中，一名家管婦人想要投資，誤入石嫌投放的詐團廣告後，將家中存放黃金拿到銀樓鑑價，市值達4千多萬元，婦人將黃金全部交給詐團，結果黃金有去無回。

警方從假幣商錢包，發現金錢流向有異，刑事局針對可疑廣告代理商清查，發現有近百假投資詐欺案件，被害人遭詐款項，經人頭公司帳戶多層轉換，金流從詐欺集團流向國內廣告代理商，做投放假投資詐欺廣告費。

廣告 虛擬貨幣 詐欺 詐騙集團 銀樓 黃金

延伸閱讀

無良廣告商勾結詐團投放廣告 家管被騙4千多萬元黃金

詐團律師涉洩密案 律師鄭鴻威延押2個月獲准

黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%

金價驚驚漲背後的三隻手 中國、波蘭、新加坡央行為什麼要爆買黃金？

相關新聞

無良廣告商勾結詐團 投放廣告詐2億多

韓國知名廣告公司台灣分公司石姓業務涉勾結詐騙集團，在各大媒體及網路投放詐騙廣告，公司負責人及主管明知石男作為，但因礙於公...

竹北補習班吃點心 疑食物中毒

寶林茶室中毒事件釀2人死亡，初步證實與米酵菌酸有關，讓民眾不敢輕忽食物中毒事件。新竹縣衛生局昨天接獲通報，指竹北市某美語...

左轉車未禮讓直行車 休旅車撞對向機車 騎士送醫昏迷

王姓男子今天晚上開車，疑似未禮讓直行車先行，從新北市五股區成泰路直接左轉民德路，不慎衝撞對向李男所騎機車，導致李男重摔倒...

行駛西濱途中1人飛進車內 內臟外露慘死嚇壞駕駛

陳姓男子今晚開車行駛在61線西濱快速道路，行經雲林縣麥寮鄉橋頭交流道北上約216.5公里處，突然出現1輛機車逆向而來，只...

高中進修部二年級女生懷孕不自知？晚上上課突腹痛如廁產女

台中今晚傳一名女學生校園產女，就讀高中進修部二年級女學生上課時突喊肚子痛，學校立即請家長到校帶去就醫，沒想到女學生腹痛難...

在看守所接見菲力國王槍擊在押要犯 友人違規拍照PO網喊「加油」

台中看守所傳出有民眾接見人犯時偷使用手機拍下對方照片還PO上IG，經查該人犯為教唆掃射台中菲力國王電子遊藝場的程姓男子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。