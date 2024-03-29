開巡邏車擦撞騎士！台中所長酒測0.03 曝吃完早餐「有用漱口水」

台中第三分局合作派出所李姓所長27日上班途中，駕駛1輛警車經南區和林姓機車騎士擦撞釀受傷，李員被測得呼氣酒測值每公升0.03毫克，未達公共危險門檻，也無酒容、酒味，李自稱可能因漱口水才造成數值誤差；第三分局表示，李姓所長雖未涉犯公共危險，但後續肇責仍待釐清。

第三分局指出，李員3月27日早上8點多到分局洽公途中，駕駛編號366巡邏車自正義街右轉建國南路三段，和騎機車的林姓男子發生碰撞，造成林男擦做傷送醫。

警方說，現場對李員施以呼氣酒測值達每公升0.03毫克，雖未達刑法公共危險罪0.25門檻，及警政署函示達0.15以上才須移送，但為求謹慎仍依刑法185-3條測試觀察記錄，對李員做直線來回、金雞獨立、畫同心圓等測試，李全數通過測試，認定未達不能安全駕駛。

警方說，現場觀測李員沒有酒味、酒容，李也表示沒有喝酒，可能因為吃完早餐後用漱口水，才會造成酒測數值誤差。

警方指出，因李測得微量酒測數值未達違反道路交通管理處罰條例標準，且未發現有明顯重大誤差狀況，依規定不得實施二次酒測。