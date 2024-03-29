家屬崩潰指認！國道墜河駕駛身分確認 檢警將相驗調查

國道一號18公里處昨晚一輛汽車自撞護欄墜落基隆河，警、消動員搜救，今午將車輛吊起，經家屬指認確定死亡駕駛身分是32歲蔡姓男子，遺體移出車輛後送往台北市第二殯儀館，檢警將相驗進一步釐清案情。

國道公路警察局表示，3月28日晚上8時41分接獲台北市110通報，國道一號汐五高架道路北向19公里堤頂出口匝道處，有1部自小客車自撞護欄，從約17公尺高處翻落基隆河，立即通報119配合展開搜救，行動直至今天凌晨2時許因河水漲潮暫停，今早8時許再度展開搜救。

搜救人員今早11時許鎖定車輛位置，通知拖吊業者出動大型吊車到場協助吊起車輛，下午1時20分順利將車輛吊至國道高架道路上，確認車中駕駛座上有1人已明顯死亡，家屬指認死者為32歲蔡男，消防員破壞車輛後移出遺體，送往二殯等待相驗。

據悉，警方昨晚漏夜分析案發時地行經車輛，發現蔡男失聯，家屬獲悉後趕赴現場，稱蔡男在新竹工作，返家途中失聯，其所駕汽車是墨綠色豐田汽車，與今午吊車吊起的車輛特徵相符，進一步指認才確認死者就是蔡男。