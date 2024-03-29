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淡水女大生校內9樓墜落身亡 警排除他殺原因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

淡水某大學一名周姓女大生昨天上午從大樓9樓墜落，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。示意圖／記者曾伯愷攝影
淡水某大學一名周姓女大生昨天上午從大樓9樓墜落，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。示意圖／記者曾伯愷攝影

淡水某大學一名周姓女大生昨天上午從大樓9樓墜落，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。周女沒留遺書。據瞭解，女大生有情緒問題，檢警會同家屬相驗後，排除外力因素，遺體已發交家屬處理。

據了解，周姓女子（23歲）為該校某系大三學生，昨天上午9時11分，突然從校內大樓9樓窗戶墜落，重摔至1樓，師生嚇壞，趕緊報警。警、消獲報派員趕抵，檢視周女已無生命徵象，一路急救到醫院，院方當天上午10時許宣告不治。

警方勘驗現場，初步認為沒有人為介入可能，排除他殺嫌疑。周女現場沒留遺書及隨身物品，通知家屬到所，據瞭解周女有情緒困擾，家屬對死因沒有意見。

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淡水

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