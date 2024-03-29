影／外送熊貓十字路口遭撞擊！小貨車影像驚悚全都錄

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聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市46歲王男擔任熊貓外送員，行經沒有交通號誌的沙鹿區北中路與北中一街口，王疑未注意路面停等標誌，繼續直行，遭71歲小貨車駕駛蕭男撞上，外送員當場被擊倒，連人帶車倒地，所幸王送醫後傷勢無礙，雙方均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。

清水警分局調查，本月26日下午2點多，46歲王男擔任熊貓外送員，騎機車從北中一街東往西行，與71歲蕭姓小貨車駕駛沿北中路南往北行駛，雙方在十字路口發生碰撞。

警方初步研判，該路口雖然沒有紅綠燈，但王男駕駛路面有停等線標誌，王未依規定讓車，導致機車左側與蕭男小貨車車頭在路口碰撞，王男全身擦挫傷，所幸送醫後大礙；蕭男無受傷，雙方駕駛經酒測無飲酒情事。

警方表示，雙方肇責部分，將移請交通警察大隊研判分析；呼籲駕駛人，行經無號誌路口時，應注意停、讓標誌，至路口停、看、行，以維護自已及他人生命財產安全。

台中市46歲王男擔任熊貓外送員，行經沒有交通號誌的沙鹿區北中路與北中一街口，王疑未注意路面停等標誌，繼續直行，遭71歲小貨車駕駛蕭男撞上，外送員當場被擊倒，連人帶車倒地。圖／讀者提供
台中市46歲王男擔任熊貓外送員，行經沒有交通號誌的沙鹿區北中路與北中一街口，王疑未注意路面停等標誌，繼續直行，遭71歲小貨車駕駛蕭男撞上，外送員當場被擊倒，連人帶車倒地。圖／讀者提供
台中市46歲王男擔任熊貓外送員，行經沒有交通號誌的沙鹿區北中路與北中一街口，王疑未注意路面停等標誌，繼續直行，遭71歲小貨車駕駛蕭男撞上，外送員當場被擊倒，連人帶車倒地。圖／讀者提供
台中市46歲王男擔任熊貓外送員，行經沒有交通號誌的沙鹿區北中路與北中一街口，王疑未注意路面停等標誌，繼續直行，遭71歲小貨車駕駛蕭男撞上，外送員當場被擊倒，連人帶車倒地。圖／讀者提供
台中市46歲王男擔任熊貓外送員，行經沒有交通號誌的沙鹿區北中路與北中一街口，王疑未注意路面停等標誌，繼續直行，遭71歲小貨車駕駛蕭男撞上，外送員當場被擊倒，連人帶車倒地。圖／讀者提供
台中市46歲王男擔任熊貓外送員，行經沒有交通號誌的沙鹿區北中路與北中一街口，王疑未注意路面停等標誌，繼續直行，遭71歲小貨車駕駛蕭男撞上，外送員當場被擊倒，連人帶車倒地。圖／讀者提供

外送員 標誌

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