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影／國1北上堤頂出口匝道車墜基隆河案 車吊起內有1人身分確認中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國道一號高架北上19公里堤頂出口匝道昨有車自撞後墜入基隆河，警、消派員搜救，今早鎖定車輛位置後，下午1時20分將車輛吊起，發現車內有人，將進一步釐清駕駛身分。

警方表示，昨晚8時許民眾報案稱目擊國道一號高架道路有深色汽車自撞匝道護欄墜河，國道公路警察局、台北市警局皆派員配合台北市消防局搜救。

搜索、打撈行動從昨晚持續至今晨2時許，因河水漲潮暫停，今早8時許再度展開行動，上午11時鎖定車輛位置後，聯繫拖吊業者派出大型吊車施吊，下午1時20分順利將落水車輛吊起至高架道路，將持續釐清駕駛身分。

國道警方漏夜比對案發時行徑車輛，一一聯繫發現1人失聯，其家屬趕往現場了解情況，但落水者確切身分仍待車輛車牌資料確定後才可確認。

據悉，守在現場的家屬指稱，33歲男子在新竹工作，昨晚返家途中失聯至今，其所駕車輛為墨綠色豐田汽車，與今午吊起的車輛顏色相近。

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國道公路警察局表示，目前確定吊起的車輛中有1人，確切身分待確認。

搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影
搜救人員下午1時20分將車輛吊起，將進一步釐清駕駛身分。記者李隆揆／攝影

國道 自撞 警察

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