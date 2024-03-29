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台中豐原翁子派出所「喵警長」可愛到犯規 萌童參訪愛慕眼神緊盯牠

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原警分局翁子所飼養的喵星人「伍丼么」，模樣可愛。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局翁子所飼養的喵星人「伍丼么」，模樣可愛。圖／台中市警察局豐原分局提供

台中市豐原警分局翁子所有一隻喵星人「伍丼么」，模樣可愛，轄區東之寶幼兒園到所內參訪，看到喵警長現身，學童直呼「好可愛喔！」掀起一陣騷動，警員用心介紹交通安全、預防犯罪宣導，仍不敵伍丼么魅力，學童眼神忍不住頻頻偷瞄，成為趣味插曲。

前天上午，東之寶數十名幼童到翁子派出所參訪，警方為迎接小小嬌客到來，特別安排喵星人警長「伍丼么」服勤，意外成為參訪另類亮點。

翁子所坦言，這是「伍丼么」首次亮相服勤，但第一次「為民服務」的牠有些怯場，蜷縮在警員懷裡，卻絲毫不減人氣，參訪期間，小朋友們關愛的眼神不時飄向牠，不斷竊竊私語討論，穿著戰術背心的警貓伍丼么「好可愛！」學童真實的反應，讓一旁志工與員警也莞爾。

警員吳宣緯、簡民憲用心帶領小朋友認識派出所辦公環境，逐一走訪偵詢室、人犯留置區，並告訴小朋友要聽話，不可以做壞事，再介紹警察應勤裝備的功能，試坐警車。

警方向學童宣導交通安全觀念，例如「遵守號誌，行人要走斑馬線」等，小朋友實際穿戴警用反光背心及勤務帽，拿著指揮棒學習指揮交通，這些第一次與警察「近距離接觸」的小朋友們，驚奇又興奮的表情全寫在臉上。

豐原分局分局長林大為表示，每個孩子都是父母親的寶貝，透過參訪派出所活動，除了讓小朋友認識警察工作外，並將自我保護、犯罪防治及交通教育的觀念，透過淺顯易懂的語言讓小朋友們理解，以「寓教於樂」的方式，讓小朋友不怕警察，並將治安及交安的觀念向下扎根。

幼兒園兒童到翁子派出所參訪，警員用心介紹交通安全、預防犯罪宣導。圖／台中市警察局豐原分局提供
幼兒園兒童到翁子派出所參訪，警員用心介紹交通安全、預防犯罪宣導。圖／台中市警察局豐原分局提供
幼兒園兒童到翁子派出所參訪，警員用心介紹交通安全、預防犯罪宣導。圖／台中市警察局豐原分局提供
幼兒園兒童到翁子派出所參訪，警員用心介紹交通安全、預防犯罪宣導。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局翁子所飼養的喵星人「伍丼么」，模樣可愛，轄區東之寶幼兒園到所內參訪，看到喵警長現身，學童直呼「好可愛喔！」掀起一陣騷動。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局翁子所飼養的喵星人「伍丼么」，模樣可愛，轄區東之寶幼兒園到所內參訪，看到喵警長現身，學童直呼「好可愛喔！」掀起一陣騷動。圖／台中市警察局豐原分局提供

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