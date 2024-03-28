倒楣片曝！高雄轎車駛出停車場 下秒撞卸貨車凹一個洞

李姓男子前天上午駕車從高雄市鳳山區一家汽車百貨賣場駛出，一輛貨車在轉彎處卸貨，司機忘了擺三角錐警示，李駕車駛過，車頂插入後方車斗卡住，右前方擋風玻璃撞凹一個洞，車頂鈑金毀損，幸無人受傷；因事發地非屬一般道路，雙方自行和解。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，一輛轎車前天上午11時22分許，駛離鳳山區五甲一路一處百貨汽車賣場，疑未注意正在卸貨的貨車，當場撞及後方車斗卡住。

影片中，只見轎車右前方擋風玻璃處凹了一個洞，玻璃成蜘蛛網狀，車頂鈑金些許毀損，所幸現場無人受傷。

鳳山警分局成功派出所接獲報案前往事故地點鳳山區五甲、國泰路口處理，調查當時正在進行輪胎卸貨的貨車駕駛黃姓男子（28歲）於卸貨過程未放置三角椎警示，導致李姓男子（33歲）駕車擦撞到貨車後方車斗。

警方指出，因事故地點非屬道路範圍，雙方表示願私下和解、不需警方處理，警方登記資料後，由雙方自行和解。