台中爌肉飯名店豬肉晾戶外八哥鳥啄食 網友諷「下一家寶林茶室」
台北市「寶林茶室」食物中毒疑雲導致2人死亡，食安問題引人關心，但又有網友當場拍到台中市北屯區水湳的知名爌肉飯，竟將肉商送來的豬肉就放在路邊，因並無遮掩，還引來八哥直接站在肉上啄食，誇張畫面引發熱議。
台中食安處上午已派員前往稽查，並表示因食材未妥適離地放置，違反相關規定，將限期改善，否則告發後，可處6萬元至2億元罰鍰。
記者訪問爌肉飯員工，在門市的員工對此並不知情，且那是廚房的事，表示不知老闆在哪兒。
一名網友昨在臉書「爆料公社公開版」PO出數照照片，可見這家爌肉飯的廚房外，一台推車上放著4籃豬肉，因為沒有遮蓋，吸引幾隻八哥來吃，衛生堪慮。
貼文網友說「這該不會是美味的秘訣？」還有人說「呃.這種鳥很愛拉屎」、「每次經過也都是這樣」、「昨天才有餐廳吃死人，這個爆出來肯定引起相關單位重視」、「很多這種生意人，食材來了放在外面，真的搞不懂你開門把食物拿進去有那麼困難嗎？」「終於被爆出來了，台灣人強而有力的胃就是這樣累積訓練出來的」、「小心下一家寶林茶室」。
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