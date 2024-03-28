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金山民宅凌晨冒濃煙 母子3人困3樓消防人員救出送醫
新北市金山區信義路一棟4層樓民宅今天凌晨近4時發生火警，冒出大量黑煙，鄰居聞到燒焦味趕緊報警，消防人員趕至時，一名媽媽和二名幼童受困3樓房間，消防人員架梯將人順利救出，起火原因已採證調查。。
消防局第六大隊今天凌晨3時57分獲報，金山區信義路一棟4樓建築物發生火警，1、2樓有濃煙冒出，火舌及濃煙已竄出，鄰居都有聞到燒焦味。消防人員至至後拉水線灌救，並立即架梯搶救，4時4分，搶進到3樓，立即將5歲、7歲男童及一名41歲女性救出，沒有外傷，因呼吸不順，預防性送往基隆長庚，3人皆意識清醒。
消防局說，4時21分火熱撲滅，經查是後方儲藏室起火，燃燒雜物燃燒面積5平方公尺，詳細起火原因待火災鑑識中心釐清。
消防局出動金山、石門、萬里、三芝、秀峰、汐止分隊、瑞芳中隊、金山中隊，第六大隊共22車54人。第六大隊大隊長羅億田表示，提醒民眾平時應加強用火用電安全管理，設備若有疑慮應立即停用更換，避免發生火災。
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