台南北區牛排館竄黑煙 疑排油煙管油垢著火
台南市北區文賢路一家牛排館今天下午4點多突然起火冒煙，員工曾以滅火器要滅火不成，連忙報119搶救，消防人員到場後發現是排油煙管著火，架梯上二樓以破壞器材切開排油煙管，灌水澆熄。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午4點31分接獲民眾報案，位於北區文賢路某牛排館有明火及黑煙竄出，中派出和緯、永華和安平等消防分隊14車、31人到場處理。
據了解，牛排館員工曾以滅火器要初期滅火不成，連忙報消防分隊搶救，消防人員到場後發現是排油煙管著火，架梯上到牛排館二樓，以破壞器材切開排油煙管，灌水澆熄，火勢於下午4點29分撲滅。消防人員說，火災發生原因很可能因排油煙管堆積油垢，煮食時引燃管內油垢造成，至於起火真正原需火調科人員進一步鑑定查明。
消防局說，排油煙管或通風管多為密閉式，一旦發生火災，不易有效進行初期滅火，營業場所可於排油煙管及通風管，設置簡易自動滅火設備，一旦火災發生時，感知偵測啟動滅火，可以防止火勢擴大延燒，
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