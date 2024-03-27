台南北區牛排館竄黑煙 疑排油煙管油垢著火

台南市北區文賢路一家牛排館今天下午4點多突然起火冒煙，員工曾以滅火器要滅火不成，連忙報119搶救，消防人員到場後發現是排油煙管著火，架梯上二樓以破壞器材切開排油煙管，灌水澆熄。

台南市北區文賢路一家牛排館今天下午突然起火冒煙，消防人員到場後發現是排油煙管著火，架梯上二樓以破壞器材切開排油煙管，灌水澆熄。記者黃宣翰／翻攝

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午4點31分接獲民眾報案，位於北區文賢路某牛排館有明火及黑煙竄出，中派出和緯、永華和安平等消防分隊14車、31人到場處理。

據了解，牛排館員工曾以滅火器要初期滅火不成，連忙報消防分隊搶救，消防人員到場後發現是排油煙管著火，架梯上到牛排館二樓，以破壞器材切開排油煙管，灌水澆熄，火勢於下午4點29分撲滅。消防人員說，火災發生原因很可能因排油煙管堆積油垢，煮食時引燃管內油垢造成，至於起火真正原需火調科人員進一步鑑定查明。