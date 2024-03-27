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屏東台1線砂石車事故1亡 潮州警加強攔檢3日

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣新埤鄉台1線20日發生1起大型車連環車禍釀1死，潮州警方今起連3日針對大型貨車（含砂石車）行經道路185線、185甲線及台1線等加強攔查。

屏東縣警察局潮州分局長林明波表示，考量新埤鄉疏濬工程仍持續進行，範圍來義山區至新埤鄉林邊溪河床，砂石車常有超載、滲漏及飛散等情形，分局將持續規劃取締勤務，呼籲大型貨車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定與交通規則，隨時注意小型車輛、機車、自行車或行人，避免因視覺死角及內輪差肇事。

警員潘賢明說，潮州分局統計民國112年取締砂石車（含其他大型車輛）共41件，違規項目有滲漏、使用非專用車頭、超速、硬行禁止道路、超載等，其中以超載取締7件為最大宗。本次會針對超載、超速、酒後駕車、轉彎未依規定及闖紅燈等重點違規項目加強稽查取締。

警方表示，20日在新埤鄉台1線1部砂石車行駛於北上車道至新民路口時，疑為閃避1台不明原因自摔的機車，衝撞至對向車道擦撞1部貨櫃車，導致該車後方貨櫃掉落外側道路，一度造成南下車道壅塞，砂石車司機送醫不治。

屏東縣 砂石 車道

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