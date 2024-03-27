新店公車闖紅燈撞傷9歲童 新北交通局開鍘「重罰9萬元」

新北市新店區1輛公車25日闖紅燈，撞傷走斑馬線的9歲孩童。新北交通局今天說，依公路法開罰客運公司最重9萬元罰鍰，也會扣公車營運服務品質評鑑分數，恐影響業者領虧損補貼款。

新北市政府警察局新店分局調查，44歲何姓公車駕駛25日下午沿安康路二段往三段方向行駛至安德街口時，撞擊斑馬線上的9歲男童，造成男童身體多處擦挫傷，轉送林口長庚醫院觀察；公車擋風玻璃也因撞擊力道大而出現裂痕。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽今天說，由於客運公司對司機有教育與督導責任，交通局將依違反公路法77條，開罰客運公司最高9萬元罰鍰，公車營運服務品質評鑑也會扣分，如果被扣太多分，將影響到業者領取虧損補貼款。