騎逾10分鐘才下橋！台北橋通勤尖峰現「機車海」 肇事元凶曝民怨炸鍋

新北市通往台北重要交通要到「台北橋」今天上午通勤時間，塞成機車海，民眾紛紛上網痛批，明明沒有事故發生，卻騎了十幾分鐘才下橋。經交通局調查，是台北端號誌疑似故障，原有120秒綠燈，卻變成30秒綠燈，造成交通壅塞，並在事發後不久修復。

今天上午8時04分左左，三重往台北的台北橋塞成機車海，但一旁汽車道卻是相當空曠，機車族紛紛上網痛批「到底發生時麼事」。

事後調查，原來是台北端號誌原本有120秒綠燈，卻變成30秒綠燈，造成交通壅塞，當地台北市政府到場檢修，大同分區派員指揮交通，車流才順利疏解。