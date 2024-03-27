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騎逾10分鐘才下橋！台北橋通勤尖峰現「機車海」 肇事元凶曝民怨炸鍋

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市通往台北重要交通要到「台北橋」今天上午通勤時間，塞成機車海，民眾紛紛上網痛批，明明沒有事故發生，卻騎了十幾分鐘才下橋。經交通局調查，是台北端號誌疑似故障，原有120秒綠燈，卻變成30秒綠燈，造成交通壅塞，並在事發後不久修復。

今天上午8時04分左左，三重往台北的台北橋塞成機車海，但一旁汽車道卻是相當空曠，機車族紛紛上網痛批「到底發生時麼事」。

事後調查，原來是台北端號誌原本有120秒綠燈，卻變成30秒綠燈，造成交通壅塞，當地台北市政府到場檢修，大同分區派員指揮交通，車流才順利疏解。

民眾痛批，與其花錢去做重陽橋分流，每天看幾隻貓是往環河北路上去，真不知蓋來幹嘛？到底當初是怎麼評估的。不如拿來改善這台北橋問題；也有網友看照片直呼是「世界獨步車種分流」；更有網友說，所以就知道為什麼一橋之隔三重是台北市的一半房價。

台北橋台北端號誌故障，導致從三重往台北機車一路回堵。圖／摘自三重蘆洲幫臉書粉絲社團
台北橋台北端號誌故障，導致從三重往台北機車一路回堵。圖／摘自三重蘆洲幫臉書粉絲社團

三重 機車族

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