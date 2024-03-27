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假名人真詐騙！真實姓名與工作牌上不符 警逮車手保150萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

曾姓詐欺車手這月24日前往新北市泰山區全興路取款，轄區警巡邏經過見曾男樣似車手，趨前盤查果顯異樣，員警不動聲色放行後再尾後跟蹤，見曾男進入社區內，兩警埋伏在大廳等候。沒多久，曾男與被害人下樓，員警趨前攔阻，曾男工作證與其真實姓名不符，被害人才知被騙，警當場逮捕曾男，查扣證物、150萬投資依法究辦。

據了解，被害人金姓男子（56歲）這個月4日透過臉書一廣告頁，看見財經主播「李兆華」的投資廣告，金男不疑有他按下連結，加入一投LINE資群組。對方自稱李兆華助理，誆以投資股票穩賺不賠，且有高報酬的話術，吸引金男當天轉帳3萬元到指定帳戶。隔天（3月5日）金男出金2萬，誤信這投資真的會賺錢，於這個月11日加碼再匯99萬投資。

這個月24日金男欲持續加碼投資150萬元，他約得車手曾男（22歲）在新北市泰山區住處面交。當天下午2時許，金男搭乘計程車抵達，林口警分局泰山分駐所員警釗作欣、高士軒巡邏經過，見金男打扮樣似詐欺車手趨前盤查。

曾男見警故作鎮定表示，跟朋友要出去花蓮玩，還說朋友叫我來這等他，等下再一起前去台北車站搭車，這怪異回話反而引起員警起疑，員警不動聲色放行再尾後，見曾男進入社區內，旋即埋伏在大廳等候。

沒多久，曾男與被害人下樓，員警趨前攔阻，被害金男還不相信，經警告知曾男工作證與其真實姓名不符，被害人這才驚醒，警當場逮捕曾男，查扣150萬贓款，一併帶回查辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送曾男法辦。

金男誤信投資群組被騙100萬卻不自知，這個月24日欲再投資150萬，轄區警及時攔阻，保住金男150萬。記者曾伯愷／翻攝
金男誤信投資群組被騙100萬卻不自知，這個月24日欲再投資150萬，轄區警及時攔阻，保住金男150萬。記者曾伯愷／翻攝
金男誤信投資群組被騙100萬卻不自知，這個月24日欲再投資150萬，轄區警及時攔阻，保住金男150萬。記者曾伯愷／翻攝
金男誤信投資群組被騙100萬卻不自知，這個月24日欲再投資150萬，轄區警及時攔阻，保住金男150萬。記者曾伯愷／翻攝
金男誤信投資群組被騙100萬卻不自知，這個月24日欲再投資150萬，轄區警及時攔阻，保住金男150萬。記者曾伯愷／翻攝
金男誤信投資群組被騙100萬卻不自知，這個月24日欲再投資150萬，轄區警及時攔阻，保住金男150萬。記者曾伯愷／翻攝
金男誤信投資群組被騙100萬卻不自知，這個月24日欲再投資150萬，轄區警及時攔阻，保住金男150萬。記者曾伯愷／翻攝
金男誤信投資群組被騙100萬卻不自知，這個月24日欲再投資150萬，轄區警及時攔阻，保住金男150萬。記者曾伯愷／翻攝

洗錢 詐欺 車手

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