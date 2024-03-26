假投資名義代操作！桃警「形象大使」阻詐 超帥模樣曝
桃園市一名68歲蔡姓婦人，昨至八德區介壽路一處銀行要臨櫃匯款5萬元，行員發覺有異報警。對此長相帥氣的桃園市警局「形象大使」到場關心，發現婦人遇到典型的「假投資真詐騙」手法，急忙勸導別匯款，成功替婦人保住辛苦錢。
八德分局四維派出所警員吳權倫昨獲報到場關懷蔡姓婦人，蔡婦表示是在社群網站上認識一名叫「小義」的男網友，每天和她噓寒問暖，讓蔡婦卸下心防，結果近日「小義」聲稱可以協助代操作香港的投資，婦人聽信後欲匯款5萬元試看看，便依指示到銀行匯款，警員吳權倫一看手機對話內容，立即識破是詐騙圈套，苦勸蔡婦遇到典型的「假投資真詐騙」手法，蔡婦才放棄匯款，順利攔阻。
成功攔截詐騙的帥氣員警吳權倫，警察特考班畢業，從警生涯4年多，去年獲選為桃園市警察局形象大使，在四維派出所服務期間曾多次攔阻詐騙，成功幫助民眾守護荷包，避免金錢損失，警方也提醒民眾，常見的詐騙手法屢見不鮮，如遇類似案件要提高警覺，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。
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