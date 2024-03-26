澎湖「這鄉」今意外兩起大火 消防構築防火巷力阻延燒

澎湖縣望安鄉今天接連發生兩起納骨塔前的雜草火警，先是上午7時53分許，望安分隊獲報，東安村納骨塔雜草意外燃燒，經2個多小時後消防灌救才撲滅火勢，但無獨有偶，下午接近2時許，花嶼村納骨塔前也冒出濃煙，目前搶救人員由花嶼國小北側樹叢挖出防火巷，正進行搶救中。

消防指出，上午東安村納骨塔前的雜草火警，共出動2車4人馳赴現場，消防員於9時許火勢控制，並於10時15分許，將火勢完全撲滅，初估燃燒面積500平方公尺，所幸並無人員、財物損失。

不過，望安分隊於下午1時50分許再度接獲民眾報案，指稱花嶼納骨塔前發生雜物火警，當勤務人員到達現場後，發現現場為雜草起火燃燒，但因周邊銀合歡樹叢密布，消防車進出路徑狹小，搶救不易，搶救進度一度受阻。