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澎湖「這鄉」今意外兩起大火 消防構築防火巷力阻延燒
澎湖縣望安鄉今天接連發生兩起納骨塔前的雜草火警，先是上午7時53分許，望安分隊獲報，東安村納骨塔雜草意外燃燒，經2個多小時後消防灌救才撲滅火勢，但無獨有偶，下午接近2時許，花嶼村納骨塔前也冒出濃煙，目前搶救人員由花嶼國小北側樹叢挖出防火巷，正進行搶救中。
消防指出，上午東安村納骨塔前的雜草火警，共出動2車4人馳赴現場，消防員於9時許火勢控制，並於10時15分許，將火勢完全撲滅，初估燃燒面積500平方公尺，所幸並無人員、財物損失。
不過，望安分隊於下午1時50分許再度接獲民眾報案，指稱花嶼納骨塔前發生雜物火警，當勤務人員到達現場後，發現現場為雜草起火燃燒，但因周邊銀合歡樹叢密布，消防車進出路徑狹小，搶救不易，搶救進度一度受阻。
為防範燃燒面積擴大，澎湖縣府消防局已調派望安分隊、將軍分隊共6人搶救，並協請警方2人、海巡2人及當地民眾8人到場支援，在場搶救人員總計18人，澎湖縣府消防局指出，目前搶救人員由花嶼國小北側樹叢建立搶救路線，先構築防火巷避免火勢延燒至民宅聚落，並持續灌水搶救中。
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