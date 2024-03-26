成蘆橋下高灘地保全電動機車爆炸起火 警衛亭和7輛機車燒光光

新北市二重疏洪道成蘆橋下今天中午發生火警，保全警衛亭旁停放的7輛電動機車起火燃燒，路過民眾被爆炸聲嚮和烈火、濃密黑煙嚇到不敢通過橋下涵洞，消防隊趕抵迅速滅火，無人受傷，起火原因是否因電動車充電，尚待調查。

消防局是在中午12時37分接獲通報，事故地點在成蘆橋下疏洪四路旁，新北市政府高灘地工程管理處委外保全設置的微風運河入口管制哨，這裡有1個警衛亭，旁邊經常停放很多輛保全人員使用的電動機車，機車不明原因起火。

消防局共出動5車、13人趕往撲滅火勢，最後共有7輛電動機車及1個警衛亭燒毀，燃燒面積約10平方公尺，起火原因尚待鑑識調查。