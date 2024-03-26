影／員林公有市場亂丟垃圾遭清潔員勸阻 男子動粗結果自己連摔二跤

彰化縣員林市第一公有市場設有攤商專用垃圾子車，但平常就常被一般民眾亂丟垃圾，20日中午張姓男子要丟垃圾時，被七旬李姓市場清潔人員勸阻，男子不滿，動手推李男，拉扯時，張男卻跌倒，悻悻然離開十分鐘後又折返理論，兩人扭打時，先動手的張男被防禦的李男拉倒，市公所已依妨害公務及廢清法向警方備案，也籲民眾勿亂丟垃圾。

員林市第一公有市場李姓臨時人員表示，20日中午一名男子提著垃圾要丟進垃圾子車，他勸阻對方說「這是市場專用的，亂丟會罰」，要他別丟，男子卻生氣的打開子車硬丟後，還攻擊他，要推他，卻自己跌倒，之後男子騎機車離開後，約十分鐘後又返回。

男子二度找李男理論，兩人拉扯時，李男將男子拉倒，李男說，該男子動手動腳，他為了保護自己，拉扯間李男就摔倒，男子還說他跌倒破皮，要清潔人員賠償，他看到男子突打開機車置物箱，怕他拿出什麼攻擊器具，李男也拿起一旁的籃子防禦，男子才離開，

李男說「從沒碰過這麼恐怖的」，公所已依妨害公務及違反廢棄物清理法向員林警方備案，警方查出，亂丟垃圾及挑釁的是61歲的張姓男子，今天下午將通知雙方到案說明。