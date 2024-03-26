快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

影／員林公有市場亂丟垃圾遭清潔員勸阻 男子動粗結果自己連摔二跤

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市第一公有市場設有攤商專用垃圾子車，但平常就常被一般民眾亂丟垃圾，20日中午張姓男子要丟垃圾時，被七旬李姓市場清潔人員勸阻，男子不滿，動手推李男，拉扯時，張男卻跌倒，悻悻然離開十分鐘後又折返理論，兩人扭打時，先動手的張男被防禦的李男拉倒，市公所已依妨害公務及廢清法向警方備案，也籲民眾勿亂丟垃圾。

員林市第一公有市場李姓臨時人員表示，20日中午一名男子提著垃圾要丟進垃圾子車，他勸阻對方說「這是市場專用的，亂丟會罰」，要他別丟，男子卻生氣的打開子車硬丟後，還攻擊他，要推他，卻自己跌倒，之後男子騎機車離開後，約十分鐘後又返回。

男子二度找李男理論，兩人拉扯時，李男將男子拉倒，李男說，該男子動手動腳，他為了保護自己，拉扯間李男就摔倒，男子還說他跌倒破皮，要清潔人員賠償，他看到男子突打開機車置物箱，怕他拿出什麼攻擊器具，李男也拿起一旁的籃子防禦，男子才離開，

李男說「從沒碰過這麼恐怖的」，公所已依妨害公務及違反廢棄物清理法向員林警方備案，警方查出，亂丟垃圾及挑釁的是61歲的張姓男子，今天下午將通知雙方到案說明。

員林市公所主秘賴冠宇表示，員林市第一公有市場攤商有繳垃圾清潔費，設垃圾子車清理垃圾，平常也設有告示，要民眾別亂丟，但經常有民眾趁夜間來亂丟，公所都設有監視器會拍照開罰，今年已開罰13件，最近又發生民眾攻擊清潔人員也已向警方備案，請民眾勿以身試法。

張姓男子要丟垃圾時，被員林市第一公有市場李姓清潔人員勸阻，男子不滿動手推李男時，自己摔倒在地。圖／記者林宛諭翻攝
張姓男子要丟垃圾時，被員林市第一公有市場李姓清潔人員勸阻，男子不滿動手推李男時，自己摔倒在地。圖／記者林宛諭翻攝
張姓男子要丟垃圾時，被員林市第一公有市場李姓清潔人員勸阻，男子動手推李男時，自己摔倒，又二度返回理論，發生衝突。圖／記者林宛諭翻攝
張姓男子要丟垃圾時，被員林市第一公有市場李姓清潔人員勸阻，男子動手推李男時，自己摔倒，又二度返回理論，發生衝突。圖／記者林宛諭翻攝
張姓男子要丟垃圾時，被員林市第一公有市場李姓清潔人員勸阻，男子不滿動手推李男，發生衝突。圖／記者林宛諭翻攝
張姓男子要丟垃圾時，被員林市第一公有市場李姓清潔人員勸阻，男子不滿動手推李男，發生衝突。圖／記者林宛諭翻攝

員林 妨害公務

延伸閱讀

彰化蜀葵花季有彩蛋 達人暗藏2特殊品種考驗遊客眼力

彰化員林蜀葵花季30日登場 晝夜可賞不同風情

白沙屯媽彰化路線大驚奇 鄉民感動「第一次走這條路！」

白沙屯媽祖抵達員林急轉彎！民眾聞訊趕往鑽轎腳 擠滿整條員林大道

相關新聞

影／怪男北捷隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

有旅客日前在Threads社群發文，聲稱在台北車站M8出口，突然聞到嗆辣刺鼻味，接著狂打噴嚏、咳嗽、流鼻水10分鐘。北市...

汐止男走路不慎跌落3公尺深水溝 新北消防急救起送醫

新北市汐止區1名70歲男子今天上午步行經過八連路二段時，不明原因跌落一旁深達3公尺的水溝，男子痛得無力起身不斷大聲呼救。...

無卡詐騙術再翻新「規避7天鑑賞期」 婦人被Call客強迫購買51萬保養品

中部大學生遭詐騙背負「無卡分期」債務，類似的分期付款手法常用在街頭的強迫推銷中。不肖店家手法不斷精進，台中市法制局長李善...

影／員林公有市場亂丟垃圾遭清潔員勸阻 男子動粗結果自己連摔二跤

彰化縣員林市第一公有市場設有攤商專用垃圾子車，但平常就常被一般民眾亂丟垃圾，20日中午張姓男子要丟垃圾時，被七旬李姓市場...

影／台東市轎車撞上救護車 救護車翻覆3人受困

花蓮縣一輛民間救護車今早從台東市出發準備北返，行經更生北路和民航路口與一輛南下轎車發生碰撞，因撞擊力道大，救護車偏移翻覆...

兄弟檔偷遍苗栗娃娃機店 受害店家：處在無政府狀態嗎？

苗栗縣近日內多家娃娃機店屢遭賊盜取機檯零錢，造成店家損失，哀嘆「我們是處在無政府狀態嗎？」並在臉書社群提醒同業及民眾注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。