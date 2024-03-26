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人行道竟有1200枚空彈殼 搬運疏忽中和警嚴懲結果出爐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和分局上週三至林口分局靶場進行常訓，不料結束欲回分局時，負責搬運的警員一時疏忽將1200枚空彈殼遺落在林口分局前人行道。民眾路過發現這箱彈殼趕緊通報林口警方，這起事件才曝光。中和分局清查後將負責搬運的2名警員記過，常訓教官、助教記2次申誡，督察組長因未盡督導之責記申誡1次處分。

據了解，中和警分局上週三（20日）上午至林口分局靶場進行113年上半年度射擊常年訓練測驗。下午4時許測驗結束後，由2名派出所警員以手推車搬運6箱總計7600枚空彈殼上車返回分局，其中1名警員去開車，另1名警員則使用手推車拖運6箱空彈殼。不料搬運過程中1箱裝有1200枚空彈殼的紙箱遺落在人行道，警員未察覺又未進行清點下，就將其他箱空彈殼運上車搬回分局。

當天晚間9時許有民眾行經林口分局外人行道時，發現該箱空彈殼被放置在人行道石椅上，立即通報林口分局值班台警員。林口分局鑑識人員經清查後發現箱內竟裝有1200枚空彈殼，立即將這箱空彈殼送往林口分局忠孝派出所保管，經清查後發現是中和分局所遺留，立即通知中和分局，由中和警方次日趕緊至林口分局領回。

中和分局立即展開調查檢討，認為警員在運送空彈殼過程確有大意疏失，返回分局後亦未能確實清點數量，造成遺落情事而不知，當即祭出懲處，負責搬運的陳姓、張姓警員分別記1小過處分，劉姓教官、曾姓助教未盡盤點之責各記2次申誡，廖姓督察組長因未盡督導之責記申誡1次處分。後續將持續加強警員教育訓練，避免再發生類似情事，後續也將針對械彈運送過程中安全部分進行檢討，杜絕類此案件再犯。

石姓民眾在林口分局前人行道單車置物籃中發現整箱彈殼。記者黃子騰／翻攝
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中和警員回到分局後將空彈殼搬運下車。記者黃子騰／翻攝
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林口警方將這箱空彈殼搬進分局(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝
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中和警方20日前往林口分局靶場進行常訓。記者黃子騰／翻攝
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人行道 林口

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