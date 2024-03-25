人行道YouBike置物籃驚見1200枚彈殼 中和警認疏漏記過究責

新北市1名39歲石姓男子，日前路過林口分局前人行道時，發現YouBike單車置物籃內1個紙箱中竟裝有1200枚彈殼。石男立即衝進分局值班台報案。林口警採證後發現均是射擊後的空彈殼，由於當天僅有中和分局前來林口分局打靶，經聯繫後確認是中和警遺漏，後續已歸還中和分局。中和警也將調查疏失原因並追究責任。

據了解，住在林口的39歲石姓男子，20日步行經過林口分局前人行道，發現人行道上停放的其中1輛YouBike單車置物籃內擺放1個紙箱，石男查看後赫然發現裝有許多彈殼，立即至林口分局值班台報案。

林口分局鑑識人員立即前往查看，確認是警用手槍擊發後的空彈殼，數量達1200枚。由於林口分局地下室設有靶場，新北市其他分局常訓時都會前來打靶，經調查後發現20日當天僅有中和分局前來打靶。不料竟會將整箱空彈殼遺留在分局外YouBike單車置物籃中。

林口警方將空彈殼放進槍械室保管並通知中和分局，經中和警方清查後確認為其遺漏，隔天上午由中和分局派員到場領回。中和分局回應表示，經調查當天負責常訓測驗之教官、助教及協助同仁清點射擊裝備及空彈殼無誤後，在林口分局停車場上來往林口衛生所前人行道方向移動的推運過程中，因推運過程疏忽導致1箱1200發彈殼掉落林口衛生所前人行道，