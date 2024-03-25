高雄第一殯儀館工人3樓摔落死亡 市府允助家屬治喪

50歲蕭姓工人今天下午4時許，在高雄第一殯儀館修繕3樓屋頂鐵皮時，踩破採光罩摔落1樓，當場失去生命跡象，經送醫不治；民政局允諾協助家屬治喪，將請業者配合勞檢及檢警調查。

高雄市政府消防局表示，下午4時41分獲報高雄市三民區第一殯儀館內福德堂後方有創傷救護案，出動2車、4人前往，到場發現蕭男頭部撕裂傷、肢體骨折等傷勢，現場失去生命跡象，由救護人員協助送醫急救。

高雄市殯葬管理處今天晚上發布新聞稿指出，該工程委託廠商進行多功能祭拜廳及法事室維修小型工程。蕭男經醫師急救無效，將由警方報請相驗，並通知鑑識人員到場採證。

殯葬管理處表示，民政局主任秘書吳永揮於案發後到醫院，代表市府向死者家屬發放慰問金新台幣5萬元，並全力協助辦理後續治喪事宜。有關工安部分，將請委外廠商配合警方及勞檢處辦理相關作業。