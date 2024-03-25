快訊

少子化衝擊！創校55年私立科大獲捐一億 將改名為「中信科技大學」

你有買嗎？用小林製藥紅麴製成 「納豆紅麴植物膠囊」退貨管道曝光

路人永和撿到皮夾！驚見藍正龍健保卡 本人證實回應了

高雄第一殯儀館工人3樓摔落死亡 市府允助家屬治喪

中央社／ 高雄25日電

50歲蕭姓工人今天下午4時許，在高雄第一殯儀館修繕3樓屋頂鐵皮時，踩破採光罩摔落1樓，當場失去生命跡象，經送醫不治；民政局允諾協助家屬治喪，將請業者配合勞檢及檢警調查。

高雄市政府消防局表示，下午4時41分獲報高雄市三民區第一殯儀館內福德堂後方有創傷救護案，出動2車、4人前往，到場發現蕭男頭部撕裂傷、肢體骨折等傷勢，現場失去生命跡象，由救護人員協助送醫急救。

高雄市殯葬管理處今天晚上發布新聞稿指出，該工程委託廠商進行多功能祭拜廳及法事室維修小型工程。蕭男經醫師急救無效，將由警方報請相驗，並通知鑑識人員到場採證。

殯葬管理處表示，民政局主任秘書吳永揮於案發後到醫院，代表市府向死者家屬發放慰問金新台幣5萬元，並全力協助辦理後續治喪事宜。有關工安部分，將請委外廠商配合警方及勞檢處辦理相關作業。

第一殯儀館 高雄市

延伸閱讀

影／高雄工人殯儀館修屋頂 踩破採光罩從3樓墜落無生命跡象

高雄第一殯儀館工安事故 工人3樓摔落命危

高雄捐血有好禮 陳其邁合體謝震武拚募1萬袋熱血

光寶斥資15.9億擴建高雄二廠機電工程 整體投資逾百億元

相關新聞

影／高雄工人殯儀館修屋頂 踩破採光罩從3樓墜落無生命跡象

蕭姓男子今天下午4時40分許在高雄市立殯儀館修繕福德堂屋頂時，不慎一腳踩破採光罩，整個人從3樓墜落至1樓地面，當場後腦撕...

蘇花公路邊坡驚見遺體 警方靠一枚私章追查身分

花蓮舊蘇花公路台9丁線和清隧道100公尺深邊坡，被民眾發現一具遺體，消防特搜大隊將人拉起後，發現是一名男性，身上只穿黑色...

桃園買咖啡臨停斑馬線 網友拍攝欲檢舉女車主肉身護車警開罰

桃園市中壢區長春路一家連鎖咖啡店前，一名駕駛轎車車主購買咖啡，竟將車停在店前斑馬線上，民眾發現上前拍攝違規停放斑馬線車牌...

高雄市殯工人踩空慘死 殯葬處坦承委外工程出包

高雄市立殯儀館今天傍晚發生工安意外，1名在採光罩上施工的工人不慎踩空摔落地面，傷重送醫不治。高市殯葬處表示，出事的工程是...

4男1女詐賭被識破遭毆打勒索120萬 警方逮捕9名嫌犯

日前網路上流傳1段影片，有幾名男女因詐賭被識破遭黑道毆打、脅迫面對鏡頭道歉。新北市警方辨識出其中幾名被害人身分，主動介入...

台中八旬老翁不明原因橋上落水 醫院急救中

今天傍晚5點多，台中市81歲洪姓老翁在角潭路二段橋上不明原因落水，民眾發現報警，警消於下午5點37分將洪翁救上岸，並由洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。