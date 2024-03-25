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花蓮校園暴力案 警方與教官共同處理

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮某高職今天發生校園暴力案，學生被毆打、賞巴掌，花蓮縣察局少年警察隊執行網路巡邏時發現影片，前往學校了解案情、啟動偵查，並聯絡校外生活輔導委員會教官共同處理。

花蓮縣警察局發布訊息表示，這次校園霸凌案件是同學間因為取綽號引起對方不悅，進而引發動手打人行為。針對霸凌事件相關學生後續輔導與協助，校方已依教育部校園霸凌防制準則，啟動霸凌調查程序，並召開防制校園霸凌因應小組會議。

另外，由少年警察隊將涉案少年列入高關懷訪視少年，由少年隊進行每月1次的關懷訪視，密切掌握少年身心狀況，予以相關輔導資源。

影片遭上傳至FB社團，影片內容為身著制服的學生遭同學出拳毆打、賞巴掌，全程疑被其他學生拍下來。花蓮縣警察局長王旭昌表示，獲知校園霸凌影片後，即通報

「iWIN網路內容防護機構」下架霸凌影片，避免影片流出造成學生二度傷害。

王旭昌也籲請民眾切勿轉傳相關影片或訊息，否則有觸犯少年事件處理法，以及兒童及少年福利與權益保障法之虞，可依相關規定處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

影片 校園 霸凌

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