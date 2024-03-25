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攀烏來紅河谷迷途墜谷待救 新北消防搜山救回7旬男

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名70歲邱姓男子昨天獨自前烏來區紅河谷爬山，下午4時許準備下山時迷路，邱男欲找步道返回時不慎失足滑落山坡，趕緊致電119求助。新北市消防局派遣13名消防人員前往搜救，但因天色昏暗搜救不易。今天上午20名消防人員再度上山搜救，終於在中午找到邱男，所幸他身體無礙，由救援人員陪同走下山。

據了解，70歲的邱男昨天上午獨自1人前往烏來區紅河谷爬山，至下午4時準備返程時卻迷失方向找不到下山的路。當邱男四處尋找原本步道時欲返回時，卻因失足滑落山坡，邱男見已近傍晚擔心再晚更無法找到路，趕緊致電119求救。新北市消防局獲報後立即派遣烏來、安和等分隊及新店中隊共計13名警消人員前往救援，因天色昏暗搜尋不易，搜救人員搜尋到凌晨只得先行返隊。

今天上午7時消防局再度派遣烏來、安和、新店等分隊及文山中隊共計20名消防人員再度上山，林務局也支援2名巡山員加入搜救。新北市消防局119勤務中心人員致電邱男請他原地等待不要移動，搜救人員則依邱男描述的報案資訊，由紅河谷步道溯溪上切搜索。直到今天中午12時救援人員終於聽到邱男的呼救聲，消防人員順利接觸邱男後發現他身體並無大礙，由消防人員陪同他慢慢走下山，至下午1時許多順利抵達紅河谷登山口。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，爬山前要做好準備工作，了解路況、天氣、裝備等，並攜帶足夠的水和食物。另外要注意手機電量和訊號，並學會下載離線地圖及使用定位功能或其他求救工具。如果遇到危險或迷路，要保持冷靜，立即向消防單位求救，並原地等待救援。

消防人員在河谷邊尋獲邱男。記者黃子騰／翻攝
消防人員在河谷邊尋獲邱男。記者黃子騰／翻攝
新北市消防人員陪同邱男下山。記者黃子騰／翻攝
新北市消防人員陪同邱男下山。記者黃子騰／翻攝

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