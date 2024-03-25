快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失聯移工棄車狂奔躲警 熱心騎士載員警追1.5公里逮人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄仁武區一輛轎車日前遭竊，仁武分局員警巡邏時，發現失竊的轎車，攔停要駕駛受檢，未料駕駛一下車就拔腿狂奔，警匪追逐約1.5公里後，經民眾協助才終於攔到人，查證竊嫌為失聯6個月的洪姓越南籍移工，全案警詢後，案訊後依侵占罪嫌移送橋頭地檢署，並依違反入出國及移民法移請專勤隊收容。

據了解，該輛轎車為台南警方去年8月受理的失竊、侵占車輛，日前仁武警分局澄觀派出所所長林卓材、警員高金銘巡邏時，在澄觀路段發現該輛通報失竊的轎車，兩名員警見狀上前要求駕駛停車受檢。

但駕駛該車的洪男見員警上前，突然汽車拔腿就跑，林卓材立即下車追捕，洪則往附近小巷躲避，正巧一名騎士見狀，請警察「上車」助力，警民合作追緝，洪奔跑約1.5公里後，在仁武區八德東路與名湖街口被警民合力壓制。

洪男起出因語言不通而拒不回應，警方依規定帶至專勤隊查詢身分，確認為失聯6個月的移工，合法工作時間僅至去年9月，卻在期限前離開原雇主，開車往高雄逃逸，失聯期間以打臨工為生，且無汽車駕照。

警方指出，洪男無照部分已開單舉發，另針對行竊部分，因車主當時報案案由為侵占，已通知車主領回愛車，全案訊後依侵占罪嫌移送橋頭地檢署，並依違反入出國及移民法移請專勤隊收容。

洪姓失聯移工（右）見員警攔查，棄車狂奔1.5公里，最終仍被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
洪姓失聯移工（右）見員警攔查，棄車狂奔1.5公里，最終仍被警方逮捕。記者張議晨／翻攝

侵占 失聯 移民

延伸閱讀

涉酒駕撞人再撞路邊轎車 竹縣騎士釀火燒車、遭撞婦人送醫不治

「轎車報廢20年」連續收烏龍罰單！監理所說話了

高雄轎車撞分隔島...車內沒人！警致電駕駛 他給這理由

影／閃避不及撞貨車…轎車「擠成團」變廢鐵 受困男被救出時已死亡

相關新聞

影／賓士自撞忠孝橋分隔島 往三重台1線高架路全面中斷

新北市三重區忠孝橋銜接台1線高架道匝口，今天下午2時許有1輛白色賓士休旅車自撞分隔島翻覆，30歲楊姓女駕駛由消防隊員救出...

家庭悲歌！清泉岡士官長疑受不了父暴力相向 兩人陳屍車內

家庭悲歌！台中市和平區75歲男子疑有暴力傾向與相關疾病所苦，常對負責照護他的36歲兒子暴力相向，父子兩人昨在車內發生憾事...

淡水漁人碼頭年輕女子掉下消波塊 頭部撞擊送醫不治

新北市淡水漁人碼頭木棧道，今天清晨近6時有民眾在圍欄邊發現酒瓶、鞋子、手機等物，覺得不對勁向外探看，赫然發現底下消波塊之...

花蓮某高中發生校園暴力事件 警方介入調查

花蓮今天發生校園暴力事件，某高中一名身穿黑衣的男學生，不知何故，不斷向另一名男學生施暴毆打，先衝上前呼巴掌，又將對方推上...

女警請病假遭所長刁難認她裝病 就醫竟癌末所長遭告誡

新北市海山警分局江翠派出所1名女警，日前因身體不適向黃姓所長請病假，不料竟傳出遭所長認為她裝病，多次要求女警要落實代理人...

桃園買咖啡臨停斑馬線 網友拍攝欲檢舉女車主肉身護車警開罰

桃園市中壢區長春路一家連鎖咖啡店前，一名駕駛轎車車主購買咖啡，竟將車停在店前斑馬線上，民眾發現上前拍攝違規停放斑馬線車牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。