失聯移工棄車狂奔躲警 熱心騎士載員警追1.5公里逮人

高雄仁武區一輛轎車日前遭竊，仁武分局員警巡邏時，發現失竊的轎車，攔停要駕駛受檢，未料駕駛一下車就拔腿狂奔，警匪追逐約1.5公里後，經民眾協助才終於攔到人，查證竊嫌為失聯6個月的洪姓越南籍移工，全案警詢後，案訊後依侵占罪嫌移送橋頭地檢署，並依違反入出國及移民法移請專勤隊收容。

據了解，該輛轎車為台南警方去年8月受理的失竊、侵占車輛，日前仁武警分局澄觀派出所所長林卓材、警員高金銘巡邏時，在澄觀路段發現該輛通報失竊的轎車，兩名員警見狀上前要求駕駛停車受檢。

但駕駛該車的洪男見員警上前，突然汽車拔腿就跑，林卓材立即下車追捕，洪則往附近小巷躲避，正巧一名騎士見狀，請警察「上車」助力，警民合作追緝，洪奔跑約1.5公里後，在仁武區八德東路與名湖街口被警民合力壓制。

洪男起出因語言不通而拒不回應，警方依規定帶至專勤隊查詢身分，確認為失聯6個月的移工，合法工作時間僅至去年9月，卻在期限前離開原雇主，開車往高雄逃逸，失聯期間以打臨工為生，且無汽車駕照。