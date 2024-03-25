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家庭悲歌！清泉岡士官長疑受不了父暴力相向 兩人陳屍車內

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

家庭悲歌！台中市和平區75歲男子疑有暴力傾向與相關疾病所苦，常對負責照護他的36歲兒子暴力相向，父子兩人昨在車內發生憾事，兒子還是清泉岡空軍基地士官長，令人遺憾的是，民眾發現報案仍救不回父子性命；警方表示，初步排除他殺，今等候相驗釐清死因。

昨天晚上6點多，有民眾在和平區東關路三段發現一輛停靠路邊轎車有異狀，車內兩名男子沒有反應，立即報警。警方到場並通知消防隊，發現是75歲父親及36歲兒子，兩人都無生命跡象，遺體移往崇德殯儀館，今天將進行相驗，釐清死因。

據了解，老父親長期受相關疾病所苦，並對負責照護他的兒子暴力相向，另名胞姊住在金門，繼母同住，但繼母對於兩人發生憾事稱不清楚，對於死因沒有意見。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中市和平區75歲老父疑有暴力與相關疾病所苦，常對負責照護他的36歲兒子暴力相向，父子兩人昨在車內發生憾事，民眾發現報案。警方今等候相驗釐清死因。圖/讀者提供
台中市和平區75歲老父疑有暴力與相關疾病所苦，常對負責照護他的36歲兒子暴力相向，父子兩人昨在車內發生憾事，民眾發現報案。警方今等候相驗釐清死因。圖/讀者提供
台中市和平區75歲老父疑有暴力與相關疾病所苦，常對負責照護他的36歲兒子暴力相向，父子兩人昨在車內發生憾事，民眾發現報案。警方今等候相驗釐清死因。圖/讀者提供
台中市和平區75歲老父疑有暴力與相關疾病所苦，常對負責照護他的36歲兒子暴力相向，父子兩人昨在車內發生憾事，民眾發現報案。警方今等候相驗釐清死因。圖/讀者提供

士官長 金門

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