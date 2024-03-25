聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄櫻花季樂迷同歡 女狂粉騎車未開大燈被上銬帶回...下場慘了
高雄櫻花季音樂節於3月22至24日在夢時代對面廣場舉行，轄區前鎮警分局除交管疏導外，藉機向樂迷進行交安與反詐騙宣導。警方於23日活動散場後，於路上發現剛聽完演唱會的潘姓女子機車未開大燈，趨前盤查，意外發現潘是逃亡3個月的竊盜通緝犯。
3月22至24日高雄櫻花季音樂節，邀請台、日、韓多組知名大咖歌手同歡，吸引樂迷熱情參與，轄區前鎮警分局趁勢在現場進行防詐宣導，以及「停讓行人」等交安觀念。
23日深夜10時40分許，一名潘姓女子（32歲）參加完高雄櫻花季音樂活動後，騎機車返家途中，因機車未開大燈，被警員林廣恩在成功二路攔下告誡。
警方原以為潘女是音樂季女粉絲而已，但潘報出身分資料後，一查發現她是竟為新北地檢署去年12月底發布的竊盜通緝犯，潘當下百口莫辯，沒想到，逃了3個月竟為了聽演唱會落網，懊悔不已，警詢後被警方解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言