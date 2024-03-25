快訊

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎號「16620962」

台北「茶之魔手」開幕！買飲料排1小時 南部人驚：我家前面不用等

赴韓旅遊注意！首爾公車和市府談調薪屢破局 28日起「全面罷工」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄櫻花季樂迷同歡 女狂粉騎車未開大燈被上銬帶回...下場慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄櫻花季音樂節於3月22至24日在夢時代對面廣場舉行，轄區前鎮警分局除交管疏導外，藉機向樂迷進行交安與反詐騙宣導。警方於23日活動散場後，於路上發現剛聽完演唱會的潘姓女子機車未開大燈，趨前盤查，意外發現潘是逃亡3個月的竊盜通緝犯。

3月22至24日高雄櫻花季音樂節，邀請台、日、韓多組知名大咖歌手同歡，吸引樂迷熱情參與，轄區前鎮警分局趁勢在現場進行防詐宣導，以及「停讓行人」等交安觀念。

23日深夜10時40分許，一名潘姓女子（32歲）參加完高雄櫻花季音樂活動後，騎機車返家途中，因機車未開大燈，被警員林廣恩在成功二路攔下告誡。

警方原以為潘女是音樂季女粉絲而已，但潘報出身分資料後，一查發現她是竟為新北地檢署去年12月底發布的竊盜通緝犯，潘當下百口莫辯，沒想到，逃了3個月竟為了聽演唱會落網，懊悔不已，警詢後被警方解送歸案。

潘姓女子聽完高雄櫻花季演唱會，因騎機車未開大燈遭警方攔查，被發現是逃逸3個月的竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
潘姓女子聽完高雄櫻花季演唱會，因騎機車未開大燈遭警方攔查，被發現是逃逸3個月的竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
潘姓女子聽完高雄櫻花季演唱會，因騎機車未開大燈遭警方攔查，被發現是逃逸3個月的竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
潘姓女子聽完高雄櫻花季演唱會，因騎機車未開大燈遭警方攔查，被發現是逃逸3個月的竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝

櫻花季 通緝 音樂

延伸閱讀

許智傑被拱表態選高雄市長 陳其邁：都很好

粉絲透早湧入小港機場 東海銀赫揮別高雄

五月天演唱會6成樂迷是女性 高市府貼心「翻轉」廁所

遠傳助攻高雄永續港

相關新聞

掃墓要注意了！ 南投監控公墓燃燒紙錢 造成火警罰10萬

面對全縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命，南投縣長許淑華今在縣務會議中指示，要求南投消防局...

高雄櫻花季樂迷同歡 女狂粉騎車未開大燈被上銬帶回...下場慘了

高雄櫻花季音樂節於3月22至24日在夢時代對面廣場舉行，轄區前鎮警分局除交管疏導外，藉機向樂迷進行交安與反詐騙宣導。警方...

太陽聯盟「韋小寶」彌月酒成黑幫大事 當年出頭都靠「麥可哥」數次力薦

太陽聯盟北陽會長「韋小寶」蕭貞文已過不惑之年，昨（24）日迎弄璋之喜，於台北市中山區席開70桌舉辦彌月酒，宴請各路江湖豪傑，這場開春以來最大的黑幫聚會，原有香港14K黑幫大老「龍董」、「蕭公子」要帶領「省港旗兵」共襄盛舉，但礙於警方大陣仗盤查身分，讓這兩位14K大哥望之卻步，蕭貞文有何影響力？能有如此高人氣獲台港澳大哥支持，檯面下甚至有立委與議員加持，其幕後推手正是太陽聯盟副盟主「麥可哥」。...

22日深夜相隔4.5小時 國道南北都發生火燒車

國道3號北向53.4公里三峽路段，前天23日凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局出動5車、18人趕往滅火，花費約...

日籍遊客搭小黃掉手機 熱心警員10分鐘內找回

日本籍觀光客星野昨晚10點多由台灣友人陪同，慌張地走進台南市警二分局中正派出所，他從日本來台南自助旅行，晚上在金華路用完...

笨賊穿雨衣偷娃娃機存錢筒 網拍釣出台主面交被活逮

李姓男子21日清晨4時許身穿雨衣、戴帽、口罩及手套，包得密不透風，偷走屏東縣潮州鎮一處娃娃機台9個價值2萬7000元的大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。