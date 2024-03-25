高雄櫻花季樂迷同歡 女狂粉騎車未開大燈被上銬帶回...下場慘了

高雄櫻花季音樂節於3月22至24日在夢時代對面廣場舉行，轄區前鎮警分局除交管疏導外，藉機向樂迷進行交安與反詐騙宣導。警方於23日活動散場後，於路上發現剛聽完演唱會的潘姓女子機車未開大燈，趨前盤查，意外發現潘是逃亡3個月的竊盜通緝犯。

3月22至24日高雄櫻花季音樂節，邀請台、日、韓多組知名大咖歌手同歡，吸引樂迷熱情參與，轄區前鎮警分局趁勢在現場進行防詐宣導，以及「停讓行人」等交安觀念。

23日深夜10時40分許，一名潘姓女子（32歲）參加完高雄櫻花季音樂活動後，騎機車返家途中，因機車未開大燈，被警員林廣恩在成功二路攔下告誡。