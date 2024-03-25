聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投墓地火警頻傳 即起空拍監控滅火
清明節將屆，墓地火警頻傳，南投縣從2月至今逾260件，單昨天上午就16件，消防人員疲於奔命，累到直喊「別再燒了」。消防局即日起，啟用空拍機監控大型公墓，現場語音廣播宣導用火安全，即時通報處置滅火，同步蒐證必要時開罰。
消防局指出，昨天上午的16件公墓、雜草火警，幾乎遍及全縣的三分之二鄉鎮市，消防水車應接不暇，消防人員也疲於奔命，並且衍生出空汙、安全等問題，鄰近的民眾抱怨不已。
消防局雖然強化與各公所及林務單位合作，派員至各墓地加強巡視及宣導，但是效果有限，因此要求3個大隊及各個消防分隊，即日起首度實施空拍監控，即時掌握墓地的現況，並且利用機上的廣播系統宣導「四不一要」，即「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」。
消防局表示，無人機空拍時，若發現無人區域出現濃煙或明火，就即時通報派員處置，盡可能降低火災發生機率；今年也與環保局配合，針對墓地火警造成的空汙、亂丟廢棄物等相關狀況蒐證，必要時可開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言