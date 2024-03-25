南投墓地火警頻傳 即起空拍監控滅火

南投墓地火警頻傳，消防人員疲於奔命，消防局本周末起啟用空拍機監控大型公墓即時通報滅火。圖／中心碑消防分隊提供 清明節將屆，墓地火警頻傳，南投縣從2月至今逾260件，單昨天上午就16件，消防人員疲於奔命，累到直喊「別再燒了」。消防局即日起，啟用空拍機監控大型公墓，現場語音廣播宣導用火安全，即時通報處置滅火，同步蒐證必要時開罰。

消防局指出，昨天上午的16件公墓、雜草火警，幾乎遍及全縣的三分之二鄉鎮市，消防水車應接不暇，消防人員也疲於奔命，並且衍生出空汙、安全等問題，鄰近的民眾抱怨不已。

消防局雖然強化與各公所及林務單位合作，派員至各墓地加強巡視及宣導，但是效果有限，因此要求3個大隊及各個消防分隊，即日起首度實施空拍監控，即時掌握墓地的現況，並且利用機上的廣播系統宣導「四不一要」，即「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」。

消防局表示，無人機空拍時，若發現無人區域出現濃煙或明火，就即時通報派員處置，盡可能降低火災發生機率；今年也與環保局配合，針對墓地火警造成的空汙、亂丟廢棄物等相關狀況蒐證，必要時可開罰。