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影／為債務假離婚…52歲男撞見「前妻」偷吃 憤而持刀砍傷「小王」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區有1對夫妻因債務辦理離婚，實際仍住在一起。今天52歲丈夫工作提前返家，竟撞見妻子「偷吃」，和別的男人躺在床上，憤而衝到廚房拿水果刀砍傷38歲「小王」。當時女兒和男友也在家裡，報警逮人。

據了解，這對夫妻只是因為債務辦理離婚，並非真正離異，2人和20幾歲女兒仍同住一起。今天「前夫」原本要上班，外出之後工作臨時取消，提前返家，不巧撞見51歲「前妻」和38歲陳姓男子躺在床上。

「前夫」醋勁大發衝到廚房拿刀攻擊，陳姓「小王」手部、腹部受傷奪門而出，趕緊打電話求救，傷勢不嚴重送醫急診。女兒和男友事發當時也在家裡，追到巷口找到小王時，員警已經趕抵，女兒看到警察，責怪男友為何報警。

警方稍後到他們家逮捕「前夫」、查扣水果刀1把，警詢後將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方獲報趕抵，在巷口找到被砍傷的38歲陳姓男子，協助他搭乘救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕抵，在巷口找到被砍傷的38歲陳姓男子，協助他搭乘救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕抵，在巷口找到被砍傷的38歲陳姓男子，協助他搭乘救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕抵，在巷口找到被砍傷的38歲陳姓男子，協助他搭乘救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
警方前往家中逮捕持刀砍人的嫌犯，他仍憤憤不平怒氣未消。記者林昭彰／翻攝
警方前往家中逮捕持刀砍人的嫌犯，他仍憤憤不平怒氣未消。記者林昭彰／翻攝

丈夫 債務 傷害罪 前妻 新北 離婚

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