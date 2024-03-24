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無視路面「停」字…新北三寶男路口盲衝 女騎士慘遭撞擊倒地

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名22歲劉姓男子大前天騎機車經過汐止區大坑街欲穿越民權街二段時，因未禮讓幹道車就直接駛出，當場撞上騎乘在民權路二段上的34歲黃姓女騎士，黃女人車倒地手腳多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。警方發現劉男行經設有停字路口未依規定停讓，將依道路交通管理處罰條例開罰600元以上1800元以下罰款

警方調查，21日上午7時許肇事的劉男騎乘機車沿大坑街行駛，行經民權街二段路口時，與直行民權街二段的黃姓女騎士發生碰撞，黃女當場被擊落人車倒地受傷，救護人員到場發現黃女手腳多處擦挫傷意識清醒，立即將她送往國泰醫院救治。肇事的劉男則未受傷，雙方酒測值均為0並未喝酒。

汐止警方採證後發現，劉男行經設有停車再開之路口未依規定停讓，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款規定，依法可開罰600元以上1800元以下罰款，警方將依法製單開罰，確切車禍原因肇責歸屬仍待後續調查。

劉男衝出路口，黃女見狀閃避不及。圖／擷取自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
劉男衝出路口，黃女見狀閃避不及。圖／擷取自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
劉男衝出路口撞上黃女騎乘的機車。圖／擷取自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
劉男衝出路口撞上黃女騎乘的機車。圖／擷取自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
黃女與劉男在這個路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
黃女與劉男在這個路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
劉男行經設有停標字的路口未停車再開，撞上行駛再民權街二段的黃姓女騎士。記者黃子騰／翻攝
劉男行經設有停標字的路口未停車再開，撞上行駛再民權街二段的黃姓女騎士。記者黃子騰／翻攝

新北 汐止 罰款 車禍

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