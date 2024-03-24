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糟蹋關山稻田的屁孩慘了 警方主動介入追查
一名年輕男子夥同多名友人騎單車進入台東關山鎮稻田橫行無阻，影片曝光引發當地農民群情憤慨，鎮長彭成豐率先發難譴責，受害農民也赴警局配合偵辦。關山警分局表示，偵查隊已掌握相關影像資料，將會盡速把涉案人依法查緝到案。
關山鎮長彭成豐昨天轉貼一則影片，內容是多名男子騎單車出遊新福里，其中一人把車騎入水稻田，同行友人未制止，邊用手機錄影，邊在旁鼓譟訕嬉鬧，另有其他人把電動自行車騎入稻田玩樂，事後影片PO網，脫序行徑引發鎮民氣憤。
關山分局長鍾國楨主動聯繫鎮長彭成豐，並指示偵查隊及關聯所積極處理。昨晚警方已與地主取得聯繫，地主表明稻田遭到破壞，請警方揪出糟蹋作物的不肖之徒。警方依違反社會秩序維護法介入偵辦。
關山分局呼籲，台東自然美景吸引許多遊客前來拍照或攝影，請遊客勿破壞公物或是農民農作物，以免觸法。
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